Визуально о большом пожаре в костеле сейчас напоминают обуглившиеся элементы нефов, а еще у лестницы здания установлен крест из обгоревших балок и кусков меди с надписью «Боль і ахвяра».



На фото виден крест на переднем плане справа





У закрытых ворот костела мы разговариваем о происходящем с Евгением Апанасевичем. Он профессиональный гид, а также помощник ксендза. В костеле он не работает и называет себя просто — «более активным прихожанином». Евгений помогал искать волонтеров и участвовал в работах, когда на крыше и возле храма наводили порядок после пожара.

“Вывезли прицепов 10 угля”. Что сейчас происходит в Будславском костеле





Евгений Апанасевич





По его словам, за первые полчаса пожара местные жители вынесли основные предметы из костела. Икону, конфессионалы, лавки — все сохранили.





В это время ксендз Дмитрий Дубовик косит траву, однако отвлекается на нас и рассказывает, что в июле костел получил заключение об обследовании специалистами УП «Стройреконструкция». Они признали купол аварийным, поэтому доступ в костел закрыли. Но за решеткой можно увидеть, в каком состоянии храм и что осталось внутри.





— В ближайшее время будут проходить подготовительно-строительные работы — прокладка коммуникаций. Дальше приступим к реализации проекта, которым предусмотрены три этапа: усиление конструкции купола, монтаж конструкции кровли с временным покрытием из металлопрофиля, а в следующем году проведем последний этап, входе которого строители заменят временное покрытие из металлопрофиля на медное, как было раньше, — рассказал ксендз Дмитрий Дубовик.





По его словам, костел не так сильно пострадал от пожара, как страдает сейчас из-за отсутствия крыши и дождей.

— Пока лето — нестрашно, но если зима будет такой же, как в прошлом году, то у нас могут начаться проблемы, — говорит Дмитрий.





Чтобы спасти храм от затоплений, в июне сделали временное покрытие из тентов на крыше и установили систему водоотвода, по которым дождевая вода стекает на улицу.





— Сразу после пожара шли сильные дожди, внутри все было мокрое, но сейчас практически высохло.





Службы сейчас проходят в соседнем здании. Помещение там небольшое, поэтому из-за коронавирусных ограничений по воскресеньям проводится три службы для местных прихожан.





Что сделают за время восстановительных работ и что пострадало?





Новую временную кровлю из металлопрофиля планируют возвести до конца сентября. Так обещают подрядчики. Все работы по реставрации костела после пожара займут семь-восемь лет — за это время восстановят росписи на куполе, орган и все остальное.





По словам ксендза, многие вещи еще до пожара требовали реставрации.





— В орган попало не так много воды, так что он вроде бы поврежден, хотя и до этого не работал. В последний раз на органе играли в 1998 или 1999 году. В 2019-м из Литвы приехал специалист, запускал инструмент, чтобы посмотреть, как винлады работают. По его словам, их надо разбирать, переклеивать. Все трубы нужно ровнять и перенастраивать. Сейчас органу надо просохнуть. А потом уже найти специалистов и средства. Работы по реставрации инструмента будут самыми дорогими и долгими по срокам, — говорит Дмитрий.





Помощник ксендза Евгений уточняет: орган XVIII века — уникальная вещь, это работа мастера барочной органостроительной школы ВКЛ Николауса Янцона. Инструмент полностью сохранился в оригинале, таких в мире осталось только два — у нас и в Литве.





— Центральная часть органа вроде затекла, но как он поведет себя дальше — зима покажет, — говорит Евгений.





С живописью также предстоит долго работать, в костеле она занимает примерно 1200–1500 кв. метров. Росписи под куполом спрятаны под штукатуркой.





— Если работают три реставратора, то за месяц они могут сделать почти 50 «квадратов», но работу усложняют трещины на штукатурке, поэтому этот же объем работ растягивается на два-три месяца, — ведет подсчеты ксендз Дмитрий.





Будславскую икону Божией Матери XVI века во время пожара спасли. Где святыня находится сейчас, ксендз Дмитрий не рассказывает из соображений безопасности. Но ее выставляли на фестивале в июле, так как люди со всего света едут к иконе в Будслав, чтобы помолиться.





Во сколько обойдутся работы по восстановлению?





Ксендз Дмитрий говорит, что договор с подрядной организаций подписан на 1,11 млн рублей, но это не окончательная сумма. Целевой аванс на закупку материалов в размере 470 751 рубля уже выделили из пожертвований.





— Думаю, что по факту сумма договора, скорее всего, процентов на 20 увеличится. Нужно провести еще много работ не в здании — например, проложить дорогу из бетонных плит для крана, — говорит ксендз.





В следующем году при замене металлопрофиля на медь нужно будет еще закупать материал и оплачивать работы по фальцевой кровле.





— Здесь 1816 «квадратов», проектом должна быть заложена медь толщиной 1,6 мм. Получится, что килограмм меди придется на «квадрат» кровли. Пока не можем сказать, сколько все это будет стоить.





Ксендз говорит, возможно, в следующем году на эти работы понадобятся спонсорская помощь и пожертвования:





— Есть желание сделать все ремонтные работы в костеле, чтобы это было надолго. Но хорошие материалы стоят дорого.

Сколько средств собрали за три месяца на восстановление костела?





За три месяца на восстановление храма собрали 965 тыс. рублей — это деньги и с пожертвований, и от спонсоров. Самые крупные суммы, по словам ксендза, перечислили компании «Санта-Бремор», «Савушкин продукт» и ITsoft.





— Мы понимаем, что нам не хватает средств, поэтому письменно обращаемся за помощью в другие организации.





Как мы писали ранее, в следующем году средства на реновацию всего костела обещали выделить из местного и республиканского бюджетов. Специалисты исследовали фундамент костела и грунт под ним и пришли к выводу, что изношенность составляет 55%. Кроме того, у здания нет гидроизоляции, как следствие — сырой подвал и влажные стены.





«В волонтерах сейчас надобности нет»





Территория возле костела убрана, здание огорожено забором. По словам ксендза, волонтеры здесь регулярно трудились два месяца. Основные работы пришлись на первые две недели.





— После пожара мы две недели разбирали конструкции. Сотрудники МЧС сняли весь металл, нам оставалось только убрать дерево с кровли. Вывезли 10 прицепов угля. Работы было много. По субботам приезжало по 30-40 человек», — вспоминает Дмитрий.





В первую очередь нужны были альпинисты — они снимали с высоты обгоревшие конструкции. Также в течение этого времени волонтеры приезжали семьями из Минска и Молодечно, а тяжелые работы по сбору меди, которую сняли с крыши, взяли на себя прихожане из Глубокого.





Медь складируют. Пока идет следствие, с ней ничего не делают. Когда следствие закончится и возникнет финансовая необходимость, ее сдадут на вторсырье.





Замечаем, как рядом с костелом местный подросток собирает гвозди, которые выпали из конструкций, когда их убирали после пожара.





— Леша, пропустил «медяшки». Может, тебе грабли дать?! — говорит ему ксендз и идет помогать.





Гвозди тоже собирают, чтобы потом сдать на вторсырье. Дмитрий говорит: мол, вот так полное ведро соберешь, а это уже ощутимый вес для переработки.





Обгоревшее дерево сложено неподалеку от костела. Из обуглившихся брусьев делают памятки, которые можно найти в костелах — в том числе в Минске в Красном костеле и Кафедральном костеле Девы Марии, их можно забрать себе за пожертвование на восстановление костела.





— Пока работа волонтеров неактуальна. К октябрю посмотрим, можно ли будет находиться в здании костела. Если разрешат, то будем звать прихожан и волонтеров, убирать храм после стройки от пыли и грязи, — говорит ксендз Дмитрий и прощается с нами, так как в Будслав приехали часовщики — будут настраивать часы на башне храма. Много лет они не работали, а к июлю их отремонтировали, и теперь они снова ожили и отсчитывают каждую четверть часа.



