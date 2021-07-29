Мьянма просит мир о помощи из-за ситуации с COVID-19





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





Военный правитель Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг стремится к более тесному сотрудничеству с международным сообществом для сдерживания коронавируса. Он призвал к расширению сотрудничества в области профилактики, контроля и лечения COVID-19 с другими членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и "дружественными странами".





Лидер хунты заявил, что вакцинацию от коронавируса в стране необходимо увеличить как за счет безвозмездных доз и за счет развития внутреннего производства при помощи России. Мьянма будет добиваться выделения средств из фонда АСЕАН на COVID-19.





Сообщается, что в больницах Мьянмы не хватает кислорода. По меньшей мере восемь человек умерли в больнице Янгона в минувшие выходные из-за отказа кислородной системы.





Также согласно данным министерства здравоохранения, с июня число инфекций в Мьянме резко возросло: в среду было зарегистрировано 4980 случаев заболевания и 365 случаев смерти. Медики и похоронные службы увеличивают потери.





Напомним, что Мьянма может стать основным распространителем коронавируса в Юго-Восточной Азии. Об этом предупредили в ООН.





Ранее сообщалось, что в Мьянме произошел военный переворот. Евросоюз ввел санкции.