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ВНЖ: как пересекать границу, прививаться от Covid-19 и работать в Беларуси. Подробно

Ранее мы писали, что в Беларуси в последнее время замечено довольно много туристов и людей, которые едут через страну транзитом. Однако есть часть иностранцев, решивших остаться, если не насовсем, то на довольно внушительный промежуток времени.

ВНЖ: как пересекать границу, прививаться от Covid-19 и работать в Беларуси. Подробно
Смартпресс разбирался, что дает получение вида на жительство и как с этим документом можно пересекать границу в условиях пандемии.

Кто может получить вид на жительство в Беларуси

Получить вид на жительство в Беларуси может не каждый иностранный гражданин, однако категорий лиц, которым это доступно, довольно много.

В частности, оформить данный документ могут:

Близкие родственники граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране;
Близкими родственниками считаются: родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, супруг (супруга).

Лица, которым предоставлен статус беженца или убежище в Беларуси;

Лица, имеющие право на воссоединение семьи;

Лица, которые прожили в течение 7 после получения разрешения на временное проживание;

Имеют основания для приобретения белорусского гражданства в порядке регистрации;

Ранее имели белорусское гражданство;

Являются работниками и специалистами, в которых нуждаются белорусские организации;

Обладающие исключительными способностями и талантом или имеют выдающиеся заслуги перед Беларусью, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта;

Иностранные инвесторы, которые вложили не менее 150 тыс. евро в объекты инвестиционной деятельности в Беларуси;

Белорусы, а также лица, идентифицирующие себя как белорусы, и их потомки (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), родившиеся за пределами современной Беларуси;

Лица, имеющие право на получение разрешения на постоянное проживание по иным основаниям, предусмотренным международными договорами Беларуси.

В первый раз ВНЖ выдают сроком на 2 года, затем – на 5 лет.


Зачем нужен ВНЖ

Как правило, вид на жительство оформляют те, кто в дальнейшем собирается получить белорусское гражданство. Однако, это можно сделать и без настолько далеко идущих планов. Самое главное – это то, что ВНЖ легализует местонахождение в стране. Уже не нужно переживать о том, через какой промежуток времени необходимо выехать. Кроме того, он дает следующие возможности:

Осуществлять сделки с недвижимостью (аренда, покупка квартиры и т.п.);

Менять свое место жительства внутри страны по собственному желанию (однако все равно требуется делать временную регистрацию);

Устраиваться на работу в любом городе и населённом пункте;

Возможность брать кредиты, открывать денежные вклады;

Получать пенсию и соцобеспечение;

Получать образование;

Получать медобслуживание.

Трудоустройство и образование

Что касается трудоустройства, то, имея вид на жительство, вы можете получить работу наравне с гражданами Беларуси. Требования все те же самые, никаких особых разрешений или других документов не нужно. На зарплате отсутствие гражданства также никоем образом не сказывается.

В плане образования тоже никакого "притеснения" с ВНЖ не будет. Можно пробовать поступить как на "платное", так и на "бюджет", как в колледжи, так и в высшие учебные заведения.


Медицина

Здесь есть нюансы. С одной стороны, согласно ст.5 закона "О здравоохранении": "Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено законодательными актами Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь".

А с другой – мы имеем то самое спорное, "если иное не определено…" . Фактически, то, сколько будет стоить оказание медпомощи, зависит от гражданства лица с ВНЖ.

Для граждан Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана скорая помощь будет бесплатной до момента устранения угрозы жизни. Бесплатной будет диагностика и лечение социально-опасных заболеваний, а вот за плановую медицинскую помощь придется платить.

Для граждан России бесплатны все виды услуг. И точно такая же ситуация для граждан Грузии, Азейбарждана, Туркменистана, Литвы, Латвии, а также стран дальнего зарубежья.

Вакцинация от Covid-19

Что касается наболевшего – коронавируса. Привиться от Сovid-19 лица с видом на жительство в Беларуси могут добровольно и бесплатно.

Выезд из Беларуси

В "допандемийные времена", обладатель вида на жительство мог не находиться в Беларуси в общей сложности 182 дня в году. Более чем 183 дня отсутствия вели к аннулированию документа. Теперь же, когда выезд из страны не такая простая задача даже для самих белорусов, ситуация слегка изменилась.

Да, выезжать можно, но не когда и сколько вздумается, а не чаще 1 раза в полгода и только в ту страну, гражданином которой владелец ВНЖ является.  

Въезд в Беларусь

Въехать в Беларусь обладатели вида на жительство могут абсолютно беспрепятственно и любыми способами от наземного транспорта до воздушного. Не нужен даже ПЦР-тест. Однако, если возвращаетесь из страны, которая включена в "красный" перечень Минздрава, потребуется самоизоляция в течение 7 дней.

Аннулирование вида на жительство

Обладателям вида на жительство расслабляться не следует, потому что этого документа вполне можно лишиться, даже если вы жили и работали в Беларуси уже довольно много лет.

Аннулировать ВНЖ могут, если:

Гражданин пребывал за пределами Беларуси более 183 дней в году;

Предоставил документы, содержащие недостоверные данные;

Утратило силу основание получения ВНЖ (например, закончился трудовой контракт с работодателем, развод с гражданином Беларуси и т.п.);

В течение последних 6 месяцев у гражданина не было стабильного дохода;

Истек срок действия национального паспорта, а человек не успел его вовремя обновить;

Гражданин часто нарушал закон, имеет много административных правонарушений или совершил какое-либо преступление;

Пребывание гражданина на территории страны наносит ущерб здоровью, безопасности или жизни других граждан.

Если вид на жительство аннулировали или отказали в его продлении, необходимо покинуть Беларусь в течение месяца.
smartpress.by
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