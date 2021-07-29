Дожди на большей части страны. И даже сильные ливни

В ночные часы непогода ожидается по западу республики: грозы и сильные ливни возможны в Гродно и Бресте, при грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра, в отдельных районах — град. Утром в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается слабый туман. В дневные часы высока вероятность осадков во всех областных городах, за исключением Бреста и Гродно.





Столбик термометра днем 29 июля покажет: в Гродно — +26… +28 ℃, в Бресте — +27… +29 ℃, в Витебске — до +29 °С, в Могилеве — +28… +30 ℃, в Гомеле — +29… +31 ℃. По юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +32 ℃.



