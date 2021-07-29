По предварительной информации, около 11 часов водитель троллейбуса, двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей, отвлёкся от управления и врезался во впередистоящий автомобиль, рассказали в Госавтоинспекции.





Всего в результате ДТП, не считая троллейбус, столкнулись шесть автомобилей.





По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





ФОТО: ГАИ Минска



