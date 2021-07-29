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В приправах для закаток нашли плесень и кишечную палочку. Госстандарт запретил их ввоз и продажу

В черный список Госстандарта попали несколько видов приправ и соков. Причина — несоответствие их состава требованиям безопасности, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Безопасность и качество».

 Продажа продукции, о которой будет идти речь далее, запрещается с 31 июля, с этой же даты ее нельзя ввозить в страну.

Приправы торговой марки «НАТРУЛИ»: кориандр молотый, перец красный чили острый, лавровый лист молотый, карри острая, для шашлыка

Эти специи не соответствуют показателям безопасности из-за завышенного количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также превышения содержания плесени и недопустимого наличия бактерий группы кишечных палочек (колиформ).

Соки CHABAA (манго, маракуйя, виноград), KARIZ (Пина Колада — ананас и кокос)

По данным Госстандарта, при производстве первого фруктового сока использовался заявленный в маркировке ароматизатор, идентичный натуральному, что не допускается.

Во втором — одновременно применялись заявленные в маркировке сахар и регулятор кислотности лимонная кислота (Е330), что недопустимо. Также использовалось концентрированное кокосовое молоко, в то время как для производства соковой продукции допускается использовать кокосовую воду, извлекаемую из плода кокосового ореха без отжима его мякоти.

Фото Telegram-канала «Безопасность и качество»
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