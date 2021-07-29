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В Болгарии признали гибель десяти тысяч людей из-за ошибок при вакцинации

Ошибки, допущенные в Болгарии при организации прививочной кампании от коронавируса, привели к гибели около 10 тысяч человек. Это признал глава минздрава страны Стойчо Кацаров, передает ТАСС.


Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Министр объяснил, что граждане старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку. «Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80 процентов умерших были пожилые граждане», — сказал он.
Также Кацаров указал на ошибку при заказе вакцин от COVID-19. По его словам, правительство заказало больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим одобренным в ЕС препаратам. Однако из-за задержки поставок до конца февраля в стране удалось привить лишь около 200 тысяч человек из семи миллионов жителей.

Некоторые равнее

В марте премьер-министр Болгарии Бойко Борисов рассказал, что страны ЕС попросили отказаться от российской и китайской вакцин от коронавируса. По его словам, европейским странам посоветовали приобретать западные препараты. «Мы начали все одновременно использовать вакцины. Нам было сказано, что странам ЕС надо воздержаться от китайских и российских вакцин и мы должны покупать AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna», — отметил Борисов. Однако вскоре возникла проблема с поставками: теперь из-за этого не все смогут вакцинировать население и добиться коллективного иммунитета.

Борисов добавил, что в ЕС ранее договаривались о равном распределении вакцин на душу населения. Но после оказалось, что вопрос о поставках решался в управляющем совете ЕС с фармкомпаниями. В итоге ни один из производителей не выполнил договорные обязательства, пожаловался он.

Весной глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жаловалась на перебои с поставками вакцины и отметила, что Европа устала быть «козлом отпущения». Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности AstraZeneca, за темпы производства. Фон дер Ляйен заявила, что компания не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе. На фоне проблем с поставками росла смертность от коронавируса в Европе.


AstraZeneca раздора

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Позднее в фармацевтической компании-производителе препарата от коронавируса AstraZeneca сообщили о повышенном риске возникновения тромбоза после первичной вакцинации. Речь идет от препарате Vaxzevria. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, восемь из миллиона вакцинированных человек сталкиваются с проблемой тромбообразования. Среди получивших вторую дозу вакцины, доля подверженных тромбоцитопении снижается до 2,3 человек, что не отличается от показателей у невакцинированных людей.

Помимо этого, эффективность вакцины AstraZeneca оказалась на 3 процента ниже заявленной ранее. Об этом фирма объявила после испытаний препарата в США, заявление размещено на ее сайте. Исследования показали, что от протекания COVID-19 c cимптомами она спасает в 76 процентах случаев, а не в 79, как считалось до этого. При этом эффективность в предотвращении тяжелых случаев заболевания, требующих госпитализации, по-прежнему составляет 100 процентов, а эффективность в применении на пациентах в возрасте 65 лет и старше — 85 процентов.
lenta.ru
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