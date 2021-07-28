Украина ужесточает правила въезда из-за дельта-штамма коронавируса COVID-19
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании кабинета министров в среду, 28 июля 2021 года, заявил, что правительство Украины ужесточает правила въезда в страну из-за распространения индийского штамма нового коронавируса «дельта».
Иностранцы при пересечении границы, согласно новым правилам, должны иметь отрицательный тест на новый коронавирус и страховой полис. В случае, если иностранный гражданин не прошел полный курс вакцинации, то на границе ему предложат установить приложение «Вдома». Через 72 часа оно начнет контролировать его самоизоляцию, если человек за это время не получит отрицательный результат теста на территории Украины.
Въезжающие из Индии и России после 7 дней пребывания в этих странах должны будут отправиться на обсервацию или самоизоляцию.
Данное постановление вступит в силу через 7 дней после официального опубликования, пишет newsbel.by.
21:51 28/07/2021
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