



Иностранцы при пересечении границы, согласно новым правилам, должны иметь отрицательный тест на новый коронавирус и страховой полис. В случае, если иностранный гражданин не прошел полный курс вакцинации, то на границе ему предложат установить приложение «Вдома». Через 72 часа оно начнет контролировать его самоизоляцию, если человек за это время не получит отрицательный результат теста на территории Украины.





Въезжающие из Индии и России после 7 дней пребывания в этих странах должны будут отправиться на обсервацию или самоизоляцию.



