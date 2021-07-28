Белорус выиграл "золото" международной олимпиады по физике

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Михаил Хартон завоевал одну из злотых медалей на 51-й международной олимпиаде по физике, которая прошла в Литве, Белорусский лицеистзавоевал одну из злотых медалей на 51-й международной олимпиаде по физике, которая прошла в Литве, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу БГУ. Отечественную команду представили пять школьников, которые до этого выиграли заключительный этап республиканской олимпиады по физике. Серебро получил выпускник 1-й гимназии Борисова Денис Дедков, а бронза досталась сразу двоим белорусам – выпускнику лицея БГУ Тимуру Голубовичу и выпускнику мозырской гимназии имени Я.Купалы Никите Цыблиенко.





Всего на международной олимпиаде выступили 365 старшеклассников из 76 стран. Участники состязались в двух турах: в теоретическом решали задачи, в экспериментальном – выполняли два задания. На каждый этап организаторы отвели по пять часов.

Лучше всех, по данным организаторов, выступил южнокорейский школьник Ким Кенмин - он набрал наибольшее количество баллов во всех заданиях. Золотые медали завоевали также студенты из России, Китая, США и других стран.





Организатором олимпиады нынешнего сезона была Литва, в следующем году за подготовку предметного соревнования будет отвечать Беларусь.

Напомним, что победители международных и республиканских олимпиад по первому профильному предмету получают льготы при поступлении в вуз и могут не сдавать ЦТ и внутренние испытания.

Правда, есть исключения. На специальности "международные отношения", "международное право", "правоведение", "экономическое право", "государственное управление и право", которые являются топовыми в большинстве университетов, пройти экзамены придется даже олимпиадникам.









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