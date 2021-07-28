Силовики пришли к Сергею, известному по прозвищу «Хлопотное дельце»









Сообщается, что Сергея вывели из подъезда вместе с мамой, пишет Салідарнасць, посадили в автомобиль и увезли.





23-летний сотрудник «Интеграла» Сергей Миронов прославился троллингом милиционеров, решивших записать с ним разговор на видео после задержания.





Спустя 15 суток Сергей вышел на свободу знаменитым: его изображение наносят на одежду, а слова о «хлопотном дельце» и «гонять во всю мощь» пополнили золотую коллекцию мемов.





После этой истории прошлой осенью Сергея и его маму арестовывали на сутки