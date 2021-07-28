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Силовики пришли к Сергею, известному по прозвищу «Хлопотное дельце»

Телеграм-каналы сообщают об обыске у Сергея Миронова.



Сообщается, что Сергея вывели из подъезда вместе с мамой, пишет Салідарнасць,  посадили в автомобиль и увезли.

23-летний сотрудник «Интеграла» Сергей Миронов прославился троллингом милиционеров, решивших записать с ним разговор на видео после задержания.

Спустя 15 суток Сергей вышел на свободу знаменитым: его изображение наносят на одежду, а слова о «хлопотном дельце» и «гонять во всю мощь» пополнили золотую коллекцию мемов.

После этой истории прошлой осенью Сергея и его маму арестовывали на сутки
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