Силовики пришли к Сергею, известному по прозвищу «Хлопотное дельце»
Телеграм-каналы сообщают об обыске у Сергея Миронова.
Сообщается, что Сергея вывели из подъезда вместе с мамой, пишет Салідарнасць, посадили в автомобиль и увезли.
23-летний сотрудник «Интеграла» Сергей Миронов прославился троллингом милиционеров, решивших записать с ним разговор на видео после задержания.
Спустя 15 суток Сергей вышел на свободу знаменитым: его изображение наносят на одежду, а слова о «хлопотном дельце» и «гонять во всю мощь» пополнили золотую коллекцию мемов.
После этой истории прошлой осенью Сергея и его маму арестовывали на сутки
20:56 28/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение