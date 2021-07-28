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Белорусы составили большинство студентов-иностранцев университета им. Мицкевича

Белорусы составили самую большую группу среди иностранцев, принятых в этом году в университет имени Адама Мицкевича в Познани, пишет польское издание wyborcza.pl.

Университет имени Адама Мицкевича в Познани / eurostudy.info​

По состоянию на 26 июля на обучение приняты 5593 человека, включая 709 иностранцев, говорит пресс-секретарь университета Малгожата Рыбчинска, передает Еврорадио. 

Среди иностранцев самую большую группу составляют жители Беларуси — 436 человек. На втором месте идут украинцы — их 136. 

В течение последнего года страну покинули десятки тысяч человек — как по политическим, так и по экономическим причинам.
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