БНТУ поднялся в мировом рейтинге университетов Webometrics на 249 пунктов
Данные рейтинга «Webometrics Ranking of World Universities» обновились за полгода.
Фото: Адукар
Белорусский национальный технический университет поднялся на 249 позиций и занял 2628-ю строку в списке из тридцати тысяч ВУЗов мира.
«Попадая в сферу внимания рейтинга, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого вуза мира», – цитирует БЕЛТА представителей университета, пишет blizko.by.
Исследованием занималась испанская государственная инициатива. Она анализировала официальные сайты заведений.
Внимание уделялось количеству ссылок на них с других источников. Учитывалось количество проиндексированных поисковой системой страниц сайтов. Выявлялась цитируемость научных публикаций и количество проиндексированных полнотекстовых файлов на сайте.
Лучшими в мире по этим показателям являются Гарвардский, Стэнфордский, Калифорнийский и Мичиганский университеты, Массачусетский технологический институт.
Источник: Ольга Северина
19:50 28/07/2021
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