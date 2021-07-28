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БНТУ поднялся в мировом рейтинге университетов Webometrics на 249 пунктов

Данные рейтинга «Webometrics Ranking of World Universities» обновились за полгода.

Фото: Адукар

Белорусский национальный технический университет поднялся на 249 позиций и занял 2628-ю строку в списке из тридцати тысяч ВУЗов мира.
 
«Попадая в сферу внимания рейтинга, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого вуза мира», – цитирует БЕЛТА представителей университета, пишет blizko.by. 

Исследованием занималась испанская государственная инициатива. Она анализировала официальные сайты заведений.
 
Внимание уделялось количеству ссылок на них с других источников. Учитывалось количество проиндексированных поисковой системой страниц сайтов. Выявлялась цитируемость научных публикаций и количество проиндексированных полнотекстовых файлов на сайте.
 
Лучшими в мире по этим показателям являются  Гарвардский, Стэнфордский, Калифорнийский и Мичиганский университеты, Массачусетский технологический институт. 
 

 

 
Источник: Ольга Северина
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