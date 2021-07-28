+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Индонезия стала новым лидером по смертности от COVID-19 в Азии

За сутки, 26 июля, в мире диагностировали более 577 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. В Индонезии зафиксировали рекордные 2 069 смертей от коронавируса в сутки.


Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Далее по количеству смертей в рейтинге находятся Бразилия и Иран. Больше всего больных обнаружили в США, Индонезии, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 61 тысячи, в Индонезии - более 45 тысяч новых заражений, в Индии - более 42 тысяч случаев.

Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Франция, Испания, Великобритания, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания.

Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире ухудшается, "Дельта" становится доминирующим штаммом.

 
 
 
 
 
Источник: Артур Родивилов
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]