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До 10 человек на место для геймдева. Конкурс в БГУИР вырос

БГУИР завершил приём документов. Плановый набор на дневную бюджетную форму обучения увеличился в этом году на 63 человека.


В то же время общее количество заявлений от абитуриентов выросло по сравнению с прошлым годом на 12% или на 200+. dev.by изучил предварительные итоги вступительной кампании.

Всего на дневную бюджетную форму обучения в БГУИР было подано почти 1,9 тысячи заявлений.

Общий конкурс на дневное бюджетное отделение в этом году вырос и составил 1,7 человек на место. Для сравнения, в прошлом году он был 1,6 человек на место.

Самым популярным, как и ожидалось, остался факультет компьютерных систем и сетей — основной факультет по подготовке будущих разработчиков. Количество заявлений выросло на 6% — с 575 (в 2020) до 610.

Кстати, ещё в апреле стало известно, что БГУИР в этом году сократит плановый набор студентов-первокурсников на дневную бюджетную форму обучения на ФКСиС сразу на 15% — с 265 до 225. Причем ФКСиС оказался единственным факультетом, где были урезаны бюджетные места. 

В топ-3 по популярности также вошли факультет информационных технологий и управления (422 заявления, почти на уровне 2020) и факультет компьютерного проектирования (310 заявлений, +32,4%).

На ФКСиС оказался и самый большой конкурс среди всех факультетов — 2,7 человек на место. Для сравнения, в прошлом году конкурс был 2,2 человека на место. Также больше 2 человек на место оказался конкурс на инженерно-экономическом факультете.

А вот на факультет радиотехники и электроники пока недобор. На 195 бюджетных мест было подано всего 123 заявления. Конкурс 0,7 человек на место. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

Самой популярной специальностью, как и в прошлом году, оказалась «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». На 15 бюджетных мест абитуриенты подали 151 заявление — на 30% больше, чем в 2020 году.  Конкурс составляет 10 человек на место. В прошлом году он был поменьше — 7,7 человек на место.

В топе самых популярных осталась и специальность «программное обеспечение информационных технологий». Хоть БГУИР и урезал бюджетные места на 30% (с 85 до 60), количество поданных заявлений не уменьшилось и осталось на прошлогоднем уровне — 331.

На третьем месте по популярности «электронный маркетинг». На 15 бюджетных мест было подано 68 заявлений. Конкурс составляет 4,5 человек на место. 

А самая непопулярная специальность в БГУИР — «нанотехнологии и наноматериалы в электронике». На 25 выделенных мест было подано всего 7 заявлений. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

Также в топ-3 самых непопулярных специальностей — «программно-управляемые электронно-оптические системы» (6 заявлений на 20 мест) и «радиоэлектронные системы» (8 заявлений на 25 мест).
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