



Объект по улице Молодежной начал возводиться еще в 2018 году. К данному моменту постройка возвышалась над землей примерно на 6 метров, в здании проводились работы по возведению сводов. На момент обрушения, по предварительной информации, на стройке никого не было.





Вместе с тем разбор образовавшихся завалов продолжается, на месте работают кинологи РОСН МЧС Беларуси, которые оперативно прибыли в Фаниполь.





Среди предварительных причин обрушения называются нарушения технологии строительных работ.