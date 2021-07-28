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Строили-строили... В Фаниполе обрушилось строящееся здание храма-часовни

28 июля в Фаниполе обрушилось строящееся здание Храма-часовни Вознесения Господня.


Объект по улице Молодежной начал возводиться еще в 2018 году. К данному моменту постройка возвышалась над землей примерно на 6 метров, в здании проводились работы по возведению сводов. На момент обрушения, по предварительной информации, на стройке никого не было.

Вместе с тем разбор образовавшихся завалов продолжается, на месте работают кинологи РОСН МЧС Беларуси, которые оперативно прибыли в Фаниполь.

Среди предварительных причин обрушения называются нарушения технологии строительных работ.
Источник: dzr.by
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