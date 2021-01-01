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Белорусские вузы массово поднимают цены на обучение

В белорусских ВУЗах повышают стоимость обучения с нового учебного года, хотя в Минобре заявляли, что в этом году плата за обучение не вырастет.

Белорусские вузы массово поднимают цены на обучение
Новые расценки уже опубликовали БНТУ, БГУИР и БГУ. Другие университеты тоже анонсировали повышение. На сколько больше нужно будет платить?

БНТУ

Стоимость на учебу в БНТУ поднимется с 1 сентября 2021. В том числе и для первокурсников. В среднем она повысилась на 9,9%. Раньше цена в зависимости от факультета и специальности варьировалась от 3633,55 до 3875,72 рубля. Теперь она составляет от 3996 до 4263 рублей.

В пресс-службе БНТУ объяснили, что на стоимость учебы повлияло увеличение базовой ставки и минимальной заработной платы.

«С 01.01.2021 г. увеличены размеры базовой ставки с 185,00 рублей до 195,00 рублей и базовой величины с 27,00 рублей до 29,00 рублей, а также увеличен размер минимальной заработной платы с 375,00 рублей до 400,00 рублей», — рассказали в ВУЗе и напомнили, что именно от этих показателей зависят размеры окладов и стимулирующих и компенсирующих выплат работникам.

Также там подчеркнули, что остальные затраты (такие как услуги связи, коммунальные услуги и т. д.), которые включены в стоимость обучения, «рассчитывают в соответствии с действующими нормами и нормативами. Стоимость электрической и тепловой энергии включена в пределах установленных законодательством тарифов и норм их расхода».

БГУИР


БГУИР также опубликовал новые расценки на обучение, которые будут действовать в 2021/2022 учебном году.

Цены выросли на очное, так и заочное обучение, пишет Zerkalo.io. Так, например, 1 и 2 год очной учебы на факультете компьютерных систем и сетей по всем специальностям стоил 3550 рублей. Но в новом году цена повышается на 350 рублей и составит 3900 рублей.

Студентам очной формы обучения факультета информационных технологий и управления в прошлом году за первый курс нужно было заплатить 3550 рублей, за второй — 3390. На 2021/2021 год стоимость вырастет до 3900 и 3720 рублей соответственно.

На заочное обучение стоимость увеличилась на 70 рублей. Для всех факультетов и специальностей в прошлом году 1 и 2 курс стоил 1280 рублей, а в этом — 1350.

БГУ

В БГУ также выложили новый расценки. Дороже всего учеба будет на первых курсах по специальностям «Экономическое право» и «Международное право» – 5061 рублей.

Меньше всего цены на специальности «Русская филология», «Белорусская филология» и «Социальная работа – 3190 рублей.

Кто анонсировал подорожание?

БГМУ и БГЭУ также повысят обучение. Но точных расценок еще нет.

В медицинском пообещали выложить цены на сайт в ближайшее время.

В Белорусском государственном экономическом университете также сказали, что «новые расценки вот-вот появятся, приказ уже есть».

«2700 — эта цена была в прошлому году (это первый курс очного отделения). Увеличение будет где-то на 10%, — сказали в приемной комиссии университета журналисту Zerkalo.io.

В Министерстве образования обещали не повышать стоимость обучения

Примечательно, что в еще в марте министр образования Игорь Карпенко пообещал, что стоимость обучения в государственных вузах повышаться пока не будет.

Меньше двух месяцев назад начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович публично заявил, что повышать стоимость образования студентам-платникам в этом году не планируется.
Источник: telegraf.by
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