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Вам в Бишкек не надо? А можно слетать

3 августа запускают регулярные рейсы из Бишкека в Минск и обратно.

По этому случаю в Национальном аэропорту пройдет торжественная встреча авиакомпании Avia Traffic Company, которая приходит на беларусский рынок. Первому пассажиру рейса УК737 будет вручен подарок от авиакомпании и аэропорта. При заходе самолета на место стоянки ожидается водный салют.

Билеты уже доступны для заказа на сайте авиакомпании. Примерная стоимость полета в одну сторону составит от 600 рублей. 
 
Avia Traffic Company — кыргызская авиакомпания, созданная в 2003 году, она базируется в аэропорту «Манас» города Бишкек и выполняет регулярные внутренние рейсы между городами Кыргызстана и международные рейсы в Россию, страны СНГ и Турцию.
Источник: blizko.by
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