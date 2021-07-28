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Атака на правозащитников: чего ждут семья и коллеги Леонида Судаленко

Известный белорусский правозащитник Леонид Судаленко провел в гомельском СИЗО №3 уже полгода. В чем его обвиняют, и на какой исход суда можно надеяться?

Атака на правозащитников: чего ждут семья и коллеги Леонида Судаленко
Уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения правозащитного центра "Весна" Леонида Судаленко недавно было направлено в суд Центрального района Гомеля. Его обвиняют по части 1 и части 2 статьи 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности". 

Когда начнется процесс, пока неизвестно. Если Судаленко признают виновным, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Оплата чужих штрафов как преступление

Леонид Судаленко, пожалуй, самый известный и успешный белорусский правозащитник, живущий не в Минске. В 2018 году он был удостоен престижной французской премии "Свобода-Равенство-Братство", а еще через год стал лауреатом национальной премии в области прав человека в номинации "Правозащитник года".

Судаленко арестовали 18 января по дороге на работу. Тогда же задержали и его помощницу Марию Тарасенко. Через три дня ее выпустили из СИЗО, но 21 января в аэропорту была задержана другая помощница правозащитника - Татьяна Ласица. Она, как и Судаленко, по сей день находится в гомельском СИЗО №3.

Незадолго до ареста Леонид Судаленко написал письмо, которое затем опубликовали его коллеги. В нем он сравнивает свой случай с делом журналиста Андрея Александрова, помогавшего оплачивать штрафы людям, задержанным за участие в акциях протеста.

Правозащитник не отрицает, что, получив около 15 тысяч евро денежного вознаграждения в рамках французской премии, он действительно оплачивал штрафы и компенсировал узникам содержание в изоляторах временного содержания (ИВС), помогал им с уплатой госпошлин.

Будучи квалифицированным юристом, Судаленко в письме пишет о том, что уже постфактум оказывал материальную помощь тем, кто совершил административное правонарушение или отбыл административный арест, что никак не может квалифицироваться как финансирование запрещенной деятельности, о котором идет речь в статье 342 УК Беларуси.

Семья Судаленко тяжело переживает арест

"Отец держится бодро, - говорит один из четырех сыновей правозащитника Кирилл Судаленко, - но в справедливый суд он не верит и готовится к вероятной отправке в колонию". Две недели назад следователь разрешил Судаленко увидеться с женой - второй раз за шесть месяцев. И она, и адвокат правозащитника заметили, что он сильно похудел.

Тяжелее всего в семье приходится матери и младшему брату, которому сейчас 11 лет, рассказывает Кирилл. Ведь, по сути, они потеряли основного кормильца. Старшие сыновья уже работают и помогают семье, чем могут, - посылки в СИЗО стоят немалых денег. Но и им в эмоциональном плане достаточно сложно: "Тяжело понимать, что в СИЗО сидит невиновный человек", - говорит Кирилл Судаленко.

Адвокат Леонида находится под подпиской о неразглашении, поэтому рассказывает лишь общую информацию. Известно, что в деле более 70 томов, а свидетелями проходят 310 человек - все, кому правозащитник помогал последние несколько лет.

Дела посетителей правозащитника, аккуратно хранившиеся на полках в офисе, силовики конфисковали при обыске. Каждого следователи скрупулезно допрашивали, пытаясь выяснить, какого рода помощь оказывал Судаленко. "Такое мелкое дело, и так много томов и проделанной работы", - отмечает Кирилл.

Месть властей за успех в правозащитной деятельности?

Сегодня уголовное дело в отношении правозащитника выделено в отдельное производство, рассказывает один из сотрудников ПЦ "Весна". Он просит не называть своего имени, так как продолжает работать в Минске. 

Суд над Судаленко будет проходить в Гомеле. Это означает, что обвинения в отношении правозащитника не связаны с событиями в Минске в августе прошлого года, а значит, в суде выявится проблема с причинно-следственной связью - ее просто нет, уверен собеседник DW. 

Обвинение в организации или финансировании протестов выглядит абсурдно, говорит он, а о помощи репрессированным Судаленко открыто писал в своих соцсетях.

"Это классический пример преследования за правозащитную деятельность и месть за успешность", - считает сотрудник ПЦ "Весна". 

Леонида Судаленко он называет "действительно неординарной и успешной личностью" и напоминает, что он еще с 2002 года первым стал помогать гражданам правильно оформлять индивидуальные жалобы в Комитет по правам человека ООН и научил этому других правозащитников.

Важную роль Судаленко сыграл и в защите прав граждан, когда власти решили взимать налог на "тунеядцев". Правозащитник разработал и реализовал успешную стратегию, помогающую не подчиняться декрету Лукашенко и доводить дело до суда.

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает, что на фоне отсутствия в стране справедливого независимого суда, который вынес бы оправдательный приговор, он сам и другие соратники Леонида Судаленко готовы к любому исходу процесса. 

"Это варианты от ограничения до лишения свободы, что станет еще одним фактом нарушения белорусским государством прав человека и свобод”, - допускает Сапелко.
dw.com
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