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Авария на Немиге: столкнулись шесть машин и троллейбус

Массовая авария произошла 28 июля в Минске на улице Немига.

"На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Оnliner со ссылкой на очевидцев, приславших видео ДТП, сообщает, что в аварию попали шесть автомобилей и троллейбус. 

Досталось всем: пяти легковушкам, микроавтобусу почты, троллейбусу 53-го маршрута.



О пострадавших пока информации нет.
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