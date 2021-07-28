Sputnik.by пишет о том, чего ждать от нового вируса





Очередная мутация SARS-CoV-2, получившая названия «лямбда», была выявлена в Перу в декабре прошлого года. Это был весьма распространенный в стране штамм (около трети случаев заражения) до появления здесь индийского. Вирус быстро распространялся: около трети новых случаев заражения в Аргентине и Чили происходили именно по причине «лямбда»-варианта.





Латиноамериканский коронавирус

В конце июля ВОЗ сообщила, что «лямбда»-штамм циркулирует более чем в 30 странах мира. Месяцем ранее организация внесла его в группу «представляющих интерес». В свое время из этой же категории в список «вызывающих обеспокоенность» мутаций были переведены бразильский, индийский, британский и южноафриканский штаммы.





ВОЗ не исключает, что в скором времени и «лямбда»-штамму будет присвоена другая категория. Эксперты считают, что у него есть несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на заразность вируса, однако пока требуются дополнительные исследования.





«На данный момент штамм „лямбда“ отнесен к вариантам, представляющим интерес. Мы работаем с различными учеными и собираем информацию со всего мира. Если мы придем к выводу, что он имеет повышенную трансмиссивность или увеличивает смертность, то он может быть переведен в группу вызывающих обеспокоенность», — заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.





В Бразилии ученые обратили внимание на новую мутацию S-белка вируса, но пока сложно оценить ее опасность. Однако именно это изменение тоже вызывает обеспокоенность и у перуанских ученых. Обычно любая мутация, которая происходит в этой части генома вируса, отвечающей за соединения с клеткой человека, ведет к улучшению его способности проникать в организм и «ускользать» от антител.





Новые свойства «лямбды»

Пока у ученых нет доказательств того, что «лямбда»-штамм вызывает более тяжелое течение коронавируса, влияет на смертность или ослабляет действие вакцины. Но у любой новой мутации появляются и новые преимущества, дающие ей возможность приспосабливаться.





«Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм — как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру», — говорил в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.





Эксперт считает, что новый штамм будет заражать тех, кто еще не переболел или не вакцинировался. Изменения в геноме дают этому новому коронавирусу преимущества в размножении, он будет распространяться и вытеснять предыдущие вариации COVID-19, а со временем, по мнению специалиста, может вытеснить «дельта»-штамм.





Симптомы «лямбда»-коронавируса

В конце июня новая мутация была обнаружена в Великобритании. Агентство общественного здравоохранения Англии перечислило симптомы заражения «лямбда»-вариантом, однако они не отличаются от остальных штаммов коронавируса: это повышение температуры, непрерывный кашель, потеря обоняния и вкуса.





Работают ли вакцины против «лямбда»-штамма?

Как и в случае с другими штаммами, ВОЗ пока делает осторожные заявления по поводу эффективности вакцин против новых вариантов коронавируса, призывая дождаться результатов исследования. Однако разработчики препаратов уверяют, что существующие вакцины снижают риск развития тяжелых форм коронавируса и вероятность летального исхода у привитых людей, в том числе и от новых вариантов COVID-19.





В Аргентине, где первой зарегистрированной вакциной от коронавируса был российский препарат «Спутник V», сейчас тоже выясняют его эффективность против всех распространенных в стране штаммов.





Исследования аргентинских ученых показали: «Спутник V» эффективен против вариантов «гамма» (бразильский штамм), «альфа» (британский) и новой мутации «лямбда», которые сейчас распространены в стране.





«Никаких затруднений в нейтрализующей активности сывороток людей, вакцинированных „Спутник V“, не наблюдалось», — говорится в исследованиях Proyecto PAIS (Аргентинский межведомственный проект геномики вируса SARS-CoV-2), Биобанка инфекционных заболеваний BBEI, Института Инбрис и Клинической больницы Хосе де Сан-Мартин.





Ученые выявили, что у привитых вакциной «Спутник V» вырабатывались антитела, нейтрализующие варианты коронавируса, циркулирующие в Аргентине. Однако для «гамма»-варианта (бразильского штамма) количество нейтрализующих антител у выздоравливающих или вакцинированных препаратом «Спутник V» было снижено втрое, чем после «обычного» коронавируса.