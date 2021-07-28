Добрались до самых беззащитных: ликвидировали "Крылья Ангелов"
Общественная организация занималась социализацией людей с инвалидностью через спорт.
Ликвидировали социально-благотворительное спортивное учреждение “Крылья Ангелов”.
Это следует из государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Организация помогала присоединиться к пробежкам, велопрогулкам, туристическим походам людям с инвалидностью.
Источник: viasna96
10:45 28/07/2021
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