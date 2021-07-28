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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Добрались до самых беззащитных: ликвидировали "Крылья Ангелов"

Общественная организация занималась социализацией людей с инвалидностью через спорт.

Ликвидировали социально-благотворительное спортивное учреждение “Крылья Ангелов”. 

Это следует из государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


Организация помогала присоединиться к пробежкам, велопрогулкам, туристическим походам людям с инвалидностью.
Источник: viasna96
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