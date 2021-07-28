+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Это рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегал!

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в среду.

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году уже превысило 3 тысячи. Все задержанные представились гражданами Ирака либо имели документы граждан этой страны. 

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 000 мигрантов. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2 366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8. 

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1 910 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83 - России, 81 - Ирана, 78 - Гвинеи, 77 - Афганистана, 71 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов. 

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы. 

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.
Источник: delfi.lt
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]