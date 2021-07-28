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Доставляют уже и чартером: в Минск через Стамбул прилетел самолет из иракского Курдистана

24 июля в Национальный аэропорт «Минск» прилетел чартерный рейс турецкой авиакомпании Tailwind Airlines с номером TI422. Информация об этом была размещена на электронном табло минского аэропорта.

Данные подтверждаются сервисом Flightradar24. Сервис сообщает, что рейс TI422 вылетел из аэропорта Стамбула (IST) в 2:43 pm UTC и прилетел в Минск в 5:13 pm UTC. В тот же день, до полета в Минск, борт совершил еще один перелет — из Эрбиля (EBL) в Стамбул, причем пауза между полетами составила 1 час 3 минуты. Рейс «Эрбиль — Стамбул» также имел номер TI422.

Табло Национального аэропорта «Минск». 24 июля 2021.

В пресс-службе минского аэропорта Reform.by подтвердили, что рейс Tailwind Airlines был чартерным, однако отказались предоставить дополнительную информацию.

«Рейс номер TI422 — из Стамбула авиакомпании Tailwind Airlines является чартерным. Остальная информация по данному рейсу носит служебный характер», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Tailwind Airlines — турецкая авиакомпания. Занимается чартерными пассажирскими перевозками. Базовый аэропорт авиакомпании — Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Она также сдает в аренду свои самолеты вместе с экипажем другим авиакомпаниям, которые нуждаются в самолетах на определенные периоды. 

Авиакомпания была создана в 2006 году, но начала полеты только в мае 2009 года.

Эрбиль — город в Ираке, столица Иракского Курдистана, административный центр провинции Эрбиль. Город с населением около 1,5 млн, четвертый по величине в Ираке после Багдада, Басры и Мосула.

В Беларусь из Ирака, по данным Flightradar24, уже летают пять раз в неделю Iraqi Airways (IA271 и IA2271), один раз — Fly Baghdad (IF621).

Из Ирака через Беларусь идет основной поток мигрантов в соседнюю Литву. В Беларусь иракские граждане попадают легально под видом туристов.
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