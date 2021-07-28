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В Пинске раскрыта группа мошенников, занимавшаяся перепродажей дорогой мебели

Товар пинчане брали в рассрочку у официальных продавцов, но выплат не производили, а мебель продавали «на сторону» по выгодной цене

Суммарный ущерб, причиненный группой из четырех человек – двух мужчин (32 и 38 лет) и двух женщин (29 и 42 лет) – составил более 29 тысяч рублей. На мошенников вышли оперативники ОБЭП Пинского ГОВД. Факт массового приобретения пинчанами дорогостоящей мебели был сам по себе удивителен, ведь вся четверка нигде не работала, а трое были и ранее судимы. С таким «послужным списком» получить саму рассрочку уже казалось делом непростым. Однако находчивые полешуки нашли выход. Они оформили «липовые» справки о доходах (от 1500 рублей) и гарантийные письма от «работодателей». Под личиной последних скрывались сами мошенники: когда один из них шел в магазин за покупкой, второй ждал проверочного звонка из магазина, после чего, разумеется, подтверждал платежеспособность подельника. Получив рассрочку на мебель и забрав товар, мошенники продавали ее в разы дешевле, деньги клали в свой карман, а выплаты магазинам делать и не собирались.

Следователи возбудили уголовные дела за мошенничество.
Вечерний Брест
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