











Культурно-просветительское учреждение «Гродненский рок-клуб» было основано музыкантом Игорем Банцером в 2014 году. Целями своей деятельности рок-клуб называл содействие развитию некоммерческого художественного творчества, поддержку любительского искусства, самодеятельной инициативы.





Основатель и директор рок-клуба Игорь Банцер – известный в Гродно панк-музыкант, лидер группы «Mister X». В марте этого года он получил 1,5 года «химии» по статье о хулиганстве – танец перед милицейском машиной в стрингах.