В Гродно ликвидируют рок-клуб, основанный политзаключенным Игорем Банцером
Среди общественных объединений и учреждений, которые ликвидируются по решению исполкомов, оказался «Гродненский рок-клуб». Как указано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, решение о ликвидации принял Гродненский горисполком 23 июля.
Культурно-просветительское учреждение «Гродненский рок-клуб» было основано музыкантом Игорем Банцером в 2014 году. Целями своей деятельности рок-клуб называл содействие развитию некоммерческого художественного творчества, поддержку любительского искусства, самодеятельной инициативы.
Основатель и директор рок-клуба Игорь Банцер – известный в Гродно панк-музыкант, лидер группы «Mister X». В марте этого года он получил 1,5 года «химии» по статье о хулиганстве – танец перед милицейском машиной в стрингах.
08:46 28/07/2021
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