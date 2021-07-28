В Беларуси утверждена форма МЧС

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования. Совету министров дается шесть месяцев на то, чтобы принять меры по реализации данного указа.





В перечень форменной одежды подразделений МЧС включены 222 предмета одежды для мужчин и женщин в различных званиях, в том числе парадные варианты. Также документом утверждено детальное описание погон служащих МЧС, пишет reform.by

В указе прописано положение о материально-техническом обеспечении подразделений и органов по чрезвычайным ситуациям.



