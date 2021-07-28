В Японии из-за тайфуна отменили более 20 авиарейсов

По данным метеорологического управления Японии, это первый случай, когда тропический шторм проходит через территорию страны со стороны Мияги. Скорость ветра в его центральной части сейчас составляет 20 м/с, а скорость порывов достигает 30 м/с.





Метеорологи прогнозируют, что в течение суток в северо-восточных регионах выпадет около 100 мм осадков. В связи с этим существует риск схода оползней и повышения уровня воды в реках и водоемах.





"Непартак" стал 8-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Изначально предполагалось, что он пройдет через Токио, где проходят Олимпийские игры. Однако тропический шторм изменил траекторию по мере приближения к Японии.



