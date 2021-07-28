В США возвращаются к масочному режиму - Дельта наступает
В районах с наибольшим распространением вируса, ЦКПЗ рекомендовала полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах.
В Соединенных Штатах Америки возвращают обязательный масочный режим для вакцинированных лиц. Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем передачи инфекции. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает AFP News Agency.
"В районах, где имеет место значительное и быстрое распространение вируса, необходимо полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы помочь предотвратить передачу штамма Дельта и защитить других. Это относится и к школам", - сказала Рошель Валенски руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
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Она пояснила, что экспертам поступили новые данные, которые свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом Дельта уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим".
Также Валенски призвала всех граждан США сделать прививку от коронавируса.
Как сообщалось, Дельта стал доминирующим штаммом в Европе. В 19 из 28 стран, которые предоставили информацию, доля выявленного штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.
08:20 28/07/2021
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