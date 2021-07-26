+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Похоже на ночной клуб? В Дроздах за $7999 в месяц сдается очень необычный коттедж

В базе домов и квартир Onliner появился крайне необычный объект, который сдают в аренду.
1 из 3
 Это особняк на улице Тихой в Дроздах, за который просят $7999 в месяц по курсу. Интерьер этого нескромного дома впечатляет.
Согласно объявлению, на первом этаже размещается большая кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная с камином, кабинет и спа-зона с бассейном и сауной, гостевой санузел. На втором этаже — три спальные комнаты, два санузла и просторная ванная комната. На цокольном уровне — диско-комната, постирочная, кладовая, санузел и технические помещения, пишет realt.onliner.by

«Вся мебель и сантехника итальянского производства премиум сегмента, кухонная техника Smeg, сауна оригинальная Klafs. Все коммуникации, находящиеся в доме, центральные, газовый котел Vaillant, установлена система фильтрации и умягчения воды, высокоскоростной интернет, видеонаблюдение, сигнализация, большой гараж. Территория вокруг дома вымощена натуральным камнем, выполнен ландшафтный дизайн. Данный дом расположился в эксклюзивном месте, в шаговой доступности от водохранилища и лесопарка „Дрозды“. Рядом ТРЦ „Арена-Сити“, SPA Riviera, кинотеатр Silverscreen, множество кафе и ресторанов, детский сад, школы, гимназии, велодорожки, различные спортивные сооружения, медицинские центры», — пишут составители объявления.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]