Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом

омашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляция заседания велась на Шевченковский районный суд Киева во вторник, 27 июля, оставил под дТрансляция заседания велась на канал е Судова влада.

Таким образом суд отказал защите Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.





"Суд определил… ходатайство защитника … об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.





До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.





Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 2 августа, пишет Корреспондент.





Как сообщалось, в июне суд продлил домашний арест Антоненко и другой фигурантке дела - Юлии Кузьменко - на 60 суток.

Напомним, что Антоненко освободил из-под стражи 30 апреля. Ему сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Продления ареста не стала требовать сторона обвинения. Он находился под арестом с 14 декабря 2019 года.