Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом
Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Андрею Антоненко оставили без удовлетворения.
Шевченковский районный суд Киева во вторник, 27 июля, оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляция заседания велась на канале Судова влада.
Таким образом суд отказал защите Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.
"Суд определил… ходатайство защитника … об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.
До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.
Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 2 августа, пишет Корреспондент.
Как сообщалось, в июне суд продлил домашний арест Антоненко и другой фигурантке дела - Юлии Кузьменко - на 60 суток.
Напомним, что Антоненко освободил из-под стражи 30 апреля. Ему сменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Продления ареста не стала требовать сторона обвинения. Он находился под арестом с 14 декабря 2019 года.
07:43 28/07/2021
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