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Огромный сапфир случайно нашли во дворе на Шри-Ланке

Драгоценный камень весит около 510 килограммов, то есть два с половиной миллиона каратов. Его стоимость - около 100 миллионов долларов.


На Шри-Ланке самый большой в мире камень звездного сапфира случайно обнаружили местные жители на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает BBC.

Камень обнаружили рабочими, пишет korrespondent.net, во время выкапывания колодца в районе Ратнапура.


Эксперты уже оценили его стоимость и отмечают, что за бледно-голубой камень на международном рынке дадут до 100 миллионов долларов.

Специалисты из Национального управления Шри-Ланки по драгоценным камням больше года работали с находкой, пока полностью его очистили. 

Ранее украинские специалисты с 20 по 30 июля 2008 года вырастили самый большой в мире монокристалл сапфира.
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