Огромный сапфир случайно нашли во дворе на Шри-Ланке





На Шри-Ланке самый большой в мире камень звездного сапфира случайно обнаружили местные жители на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает BBC.





Камень обнаружили рабочими, пишет korrespondent.net, во время выкапывания колодца в районе Ратнапура.









Эксперты уже оценили его стоимость и отмечают, что за бледно-голубой камень на международном рынке дадут до 100 миллионов долларов.





Специалисты из Национального управления Шри-Ланки по драгоценным камням больше года работали с находкой, пока полностью его очистили.





Ранее украинские специалисты с 20 по 30 июля 2008 года вырастили самый большой в мире монокристалл сапфира.