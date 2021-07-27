Мальдивы изменили требования к тестам на коронавирус для въезжающих туристов
Мальдивская Республика сократила срок предоставления ПЦР-теста с 96 до 72 часов до посадки на рейс. При этом требования о предоставлении анализа касаются в том числе переболевших и вакцинированных туристов.
При заселении в гостиницы на Мальдивах туристы обязаны предъявлять сертификат о вакцинации по списку ВОЗ или местного регулятора.
На вакцинированных туристов распространяется требование о том, пишет Officelife.media, что с момента вакцинирования до въезда должно пройти не менее 14 дней. Под исключение попадают только дети и младенцы.
Кроме того, невакцинированного туриста могут принять в случае, если привито 60% населения острова, где расположена гостиница, если привито 95% персонала гостиницы, где привито 90% постоянного населения острова в возрасте 65 лет и старше.
Накануне отъезда, за 72 часа, туристы в любом случае обязаны повторить ПЦР-тест. Однако этого не требуют большие отели.
21:15 27/07/2021
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