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Мальдивы изменили требования к тестам на коронавирус для въезжающих туристов

Мальдивская Республика сократила срок предоставления ПЦР-теста с 96 до 72 часов до посадки на рейс. При этом требования о предоставлении анализа касаются в том числе переболевших и вакцинированных туристов.


При заселении в гостиницы на Мальдивах туристы обязаны предъявлять сертификат о вакцинации по списку ВОЗ или местного регулятора.

На вакцинированных туристов распространяется требование о том, пишет Officelife.media, что с момента вакцинирования до въезда должно пройти не менее 14 дней. Под исключение попадают только дети и младенцы.

Кроме того, невакцинированного туриста могут принять в случае, если привито 60% населения острова, где расположена гостиница, если привито 95% персонала гостиницы, где привито 90% постоянного населения острова в возрасте 65 лет и старше.

Накануне отъезда, за 72 часа, туристы в любом случае обязаны повторить ПЦР-тест. Однако этого не требуют большие отели.
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