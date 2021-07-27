Фото: Виктор Гилицкий





Вырастут детские пособия





Размер ежемесячных детских пособий на ребенка до 3 лет меняется дважды в год (1 февраля и 1 августа) и зависит от средней зарплаты в стране за второй и четвертый квартал. На первенца семья получает 35% от средней зарплаты, пишет kp.by, на второго и последующих - 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45%.





Во втором квартале этого года работники в стране получали в среднем 1416,4 рубля. Соответственно, с августа до февраля 2022 года пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит 495,74 рубля (+23 рубля), на второго и последующих детей - 566,56 рубля (+26 рублей), на ребенка-инвалида - 637,38 рубля (+29 рублей).





Вырастут ли разовые пособия при рождении детей, на момент сдачи номера было неизвестно. Размер разовых пособий зависит от бюджета прожиточного минимума, который пересчитывают четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. К БМП привязаны также размеры минимальных трудовых и социальных пенсий и надбавки к пенсиям.



Многодетные получат матпомощь к школе





Максимальный размер выплат на каждого ребенка-школьника - 30% июльского бюджета прожиточного минимума, или 81,9 рубля. Но конкретный размер помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. Помощь получают все семьи, воспитывающие троих и более детей. Каков доход семьи - неважно.





Обращаться за помощью необходимо в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка, а в Минске - по месту учебы ребенка. Власти планируют, что за единовременной материальной помощью обратятся почти 100 тысяч семей, число школьников в этих семьях - более 205 тысяч. На выплаты выделено более 14 млн. рублей. Также пособия на покупку одежды, обуви и канцтоваров могут получить малообеспеченные семьи.



Снизится НДС на некоторые детские продукты





Ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых продовольственных, в том числе и детских, повысили с 10% до 20% с 1 января этого года. А с 1 августа, согласно Указа президента №285 «О налогообложении», ставки снова снизят до 10%.В перечень внесены печенье для детского питания, гомогенизированные овощи, мясные и фруктовые пюре для детей раннего возраста, фруктовые и овощные соки для детского питания фрукты, безалкогольные напитки для детей, а также консервированные орехи и прочие съедобные части растений для детского питания. По идее, снижение НДС должно отразиться на ценах.





Уменьшатся выплаты медикам за работу с больными ковидом





Минздрав скорректировал подходы к установлению надбавки за работу в условиях инфекции COVID-19. Напомним, медики, работающие с ковидными больными, больше года получали надбавку по Указу № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». В методических рекомендациях по применению этого указа был пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время. Если, к примеру, врач-терапевт отработал за месяц 20 смен, но пациенты с ковидом у него были в 7 сменах (это больше трети смен), то надбавку он получал за весь месяц. С 1 августа этот пункт отменяется - надбавку будут платить только за «ковидные» смены. Как отмечает пресс-служба Минздрава, сделано это «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения».





Повысятся «гробовые»





С 1 августа в Беларуси вырастет пособие на погребение. Оно изменяется ежемесячно и зависит от средней зарплаты по стране. В августе выплата на погребение составит 1433,4 рубля (+13,8 рубля по сравнению с июлем).





Введут сбор за пересечение границы





Сбор за пересечение границы на автомобиле в Гомельской и Гродненской областях был введен еще 1 июня. С 1 июля ноу-хау подхватила Брестская область, а с 1 августа подключится и Витебская. Сбор будет действовать, как планируется, до 1 января 2023 года. Таким образом, деньги с автомобилистов не будут брать только в Могилевской области, которая граничит с Россией. За пересечение остальных участков границы - с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией - придется платить одну базовую величину (сейчас это 29 рублей) за машину массой не более 5 тонн. Число пассажиров значения не имеет. Уплатить сбор можно через ЕРИП.





Освобождаются от уплаты сбора те, кто едет на похороны либо с похорон членов семьи и близких родственников, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также те, кто едет на лечение в санаторно-курортные учреждения или для получения медпомощи.





Получается, что на данный момент освобождены от уплаты сбора многие из тех, кто имеет право пересекать границу на автомобиле. Ведь наземные границы закрыты с 20 декабря 2020 года, исключение сделано лишь для некоторых категорий граждан, имеющих уважительные причины на выезд.





Начнется осенний призыв





Призыв на военную службу - дважды в год, весной и осенью. Осенний начинается уже в августе и продлится до ноября. На срочную службу призовут парней старше 18 лет, которые не имеют права на отсрочку или утратили это право, например, не сдали летнюю сессию и вылетели из вуза. Весной Минобороны сообщало о готовности принять в этом году около 10 тысяч призывников.



Тунеядцев пересчитают

Список тунеядцев чиновники сверяют со свежими данными ежеквартально. Те, кто устроился за последние три месяца на работу или уехал работать или учиться за границу, но не предоставил документы в комиссию по координации работы по содействию занятости (эти комиссии есть в каждом райисполкоме), рискует: тунеядцам, у которых есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. И это дорого. Так, субсидированный тариф за горячую воду - 21,9245 руб. за 1 Гкал, а тариф для тунеядцев – 107,31 руб. за 1 Гкал.





Откроют новые авиарейсы





В августе полеты в Минск начнут выполнять две новые иностранные авиакомпании - кыргызская и грузинская.





Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company изначально собиралась запускать прямые регулярные полеты по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек с 25 июня, но перенесла старт на 3 августа. Полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и пятницам на самолете AirBus А-320, полет будет длиться 5 часов. Во что обойдутся билеты, пока неясно - через сайт авиакомпании на момент выхода материала на сайте не удалось найти ни одного билета ни на август, ни не сентябрь.





С 5 августа в Минск опять начнут летать самолеты авиакомпании Georgian Airways по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси. Первый раз этот авиаперевозчик пришел в Беларусь в конце 2006 года и летал три года. И вот – возвращение. Правда, пока билеты на сайте не продаются, хотя в системе бронирования Минск есть.









В списке брони грузинской авиакомпании Минск уже появился, но билет пока купить не удается. Фото: emerging-europe.com





А в это время «Белавиа» открывает новое регулярное направление - в Кутаиси. Летать будет по воскресеньям и средам, самые недорогие билеты туда - обратно в системе поиска обойдутся в 1100 - 1200 рублей.





А еще в два раза увеличится число рейсов в Москву – с 10 до 20 в неделю. И по маршрутам Сочи - Минск – Сочи и Сочи -Минск – Краснодар самолеты будут летать в августе по три раза в неделю.







