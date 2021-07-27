+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов

Постановление Минздрава № 75 вступит в силу 28 июля.


Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов, пишет naviny.online. Это предусмотрено инструкцией о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты и личного электронного кабинета пациента.

Постановление № 75 от 7 июня 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В электронную медицинскую карту будет включена в том числе сводная информация о пациенте, его персональные данные, сведения о профилактических прививках, лабораторных, лучевых, радиологических и функциональных исследованиях, оперативном вмешательстве, обеспечении пациента лекарствами и изделиями медназначения.

Также электронная медкарта будет содержать данные о семейном анамнезе пациента и анамнезе его жизни, лекарственной непереносимости, реакции на иммунобиологические лекарственные препараты.

Через личный электронный кабинет пациент сможет обратиться за выдачей заключения медкомиссии, а также выписки из медицинских документов или справки о состоянии здоровья.

Кроме того, здесь можно будет продлить электронный рецепт врача, просмотреть в цифровом виде листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности.

Постановление Минздрава № 75 вступит в силу 28 июля.

Как сообщалось, в системе здравоохранения Беларуси появится единая централизованная информационная система здравоохранения. В ЦИСЗ будут собраны все данные о пациентах.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]