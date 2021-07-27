



Минздрав предоставит гражданам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам пациентов, пишет naviny.online. Это предусмотрено инструкцией о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты и личного электронного кабинета пациента.





Постановление № 75 от 7 июня 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





В электронную медицинскую карту будет включена в том числе сводная информация о пациенте, его персональные данные, сведения о профилактических прививках, лабораторных, лучевых, радиологических и функциональных исследованиях, оперативном вмешательстве, обеспечении пациента лекарствами и изделиями медназначения.





Также электронная медкарта будет содержать данные о семейном анамнезе пациента и анамнезе его жизни, лекарственной непереносимости, реакции на иммунобиологические лекарственные препараты.





Через личный электронный кабинет пациент сможет обратиться за выдачей заключения медкомиссии, а также выписки из медицинских документов или справки о состоянии здоровья.





Кроме того, здесь можно будет продлить электронный рецепт врача, просмотреть в цифровом виде листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности.





Постановление Минздрава № 75 вступит в силу 28 июля.





Как сообщалось, в системе здравоохранения Беларуси появится единая централизованная информационная система здравоохранения. В ЦИСЗ будут собраны все данные о пациентах.