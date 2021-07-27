Во дворе школы под Барановичами нашли 80 снарядов времен войны





Об этом пишет Еврорадио со ссылкой на газету "Наш край".





Арсенал лежал в нескольких метрах от школьного крыльца. На этой площадке проводились школьные линейки. Снаряды лежили неглубоко — около полуметра.





Опасная находка попалась, когда работники ЖКХ проводили земляные работы. В определенный момент из ковша экскаватора посыпались снаряды.





Саперы раскопали арсенал. Там было 80 штук 20-миллиметровых снарядов, которые использовались для немецких орудий во время войны.