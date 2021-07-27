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В Беларуси у летучих мышей выявлены семь новых видов клещей, которые опасны для человека

Как пишет International Journal of Acarology, в Беларуси обнаружены 7 новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в стране летучих мышах. По информации специалистов, некоторые из них переносят опасные для здоровья человека инфекции.


Один из таких видов (Carios vespertilionis) вызывает у ученых особенное беспокойство, пишет blizko.by, так как переносит возбудителей опасных заболеваний, например, болезни Лайма и риккетсиоза (вызывает лихорадку и сыпной тиф).
Источник: Дмитрий Ануфриев
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