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На скамье подсудимых снова семьи. В Бресте начался суд над седьмой группой по "делу хороводов"

В суде Московского района Бреста 26 июля начали судить уже седьмую группу по "хороводному" уголовному делу по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Брест 13 сентября. Фото: МВД

13 сентября на марше героев в Бресте на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова протестующие водили хоровод, пели песни «Муры» и «Тры чарапахі», танцевали. Протестующих разогнали водометом. Сейчас на скамье подсудимых политзаключенный строитель и активист из Пружан Игорь Лаптанович и его жена-библиотекарь Юлия, в их семье трое детей-школьников. Дело против седьмой группы по "делу хороводов", в которую входит 12 обвиняемых, рассматривает Вера Филоник. Это уже шестая судья из Бреста, которая участвует в судебном конвейере по самому массовому политическому делу в Бресте, пишет лишенный аккредитации spring96.org. 

Государственное обвинение поддерживают Геннадий Бур и Вадим Богатко. По этому делу приговоры вынесли уже 55 фигурантам "дела хороводов".

23 июля в Бресте должен был начаться суд над шестой группой обвиняемых по делу хороводов. Однако процесс так и на начался, так как у одного из обвиняемых обнаружился положительный тест на коронавирус.

Кого судят?

Как пишут брестские правозащитники "Весны", обвиняемыми в этой группе выступают 12 человек. Из них семь фигурантов и фигуранток не признали вину полностью:

Андросюк Артем Александрович — вину не признал;
Бирюков Алексей Валерьевич — частично признал вину;
Бирюкова Татьяна Юрьевна — частично признала вину;
Дегтярик Сергей Васильевич — частично признал вину;
Демянко Дарья Васильевна — не признала вину;
Костюк Андрей Петрович — не признал вину;
политзаключенный Лаптанович Игорь Анатольевич — не признал вину;
Лаптанович Юлия Александровна (жена Игоря) — не признала вину;
Макаревич Владимир Викторович — не признала вину;
Парфеевец Андрей Алексеевич — частично признал вину;
Пятинкин Константин Павлович — признал полностью вину;
Шило Наталья Владимировна — не признала вину.

Политзаключенный Игорь Лаптанович — единственный, кто находится под стражей в зале суда. Его задержали 24 марта.

Как обвинение звучит в материалах дела?

По версии обвинения, каждый из обвиняемых в группе с другими лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был причинен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания. Такая формулировка звучит во всех обвинениях. 
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