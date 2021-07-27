Брест 13 сентября. Фото: МВД





13 сентября на марше героев в Бресте на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова протестующие водили хоровод, пели песни «Муры» и «Тры чарапахі», танцевали. Протестующих разогнали водометом. Сейчас на скамье подсудимых политзаключенный строитель и активист из Пружан Игорь Лаптанович и его жена-библиотекарь Юлия, в их семье трое детей-школьников. Дело против седьмой группы по "делу хороводов", в которую входит 12 обвиняемых, рассматривает Вера Филоник. Это уже шестая судья из Бреста, которая участвует в судебном конвейере по самому массовому политическому делу в Бресте, пишет лишенный аккредитации spring96.org.





Государственное обвинение поддерживают Геннадий Бур и Вадим Богатко. По этому делу приговоры вынесли уже 55 фигурантам "дела хороводов".





23 июля в Бресте должен был начаться суд над шестой группой обвиняемых по делу хороводов. Однако процесс так и на начался, так как у одного из обвиняемых обнаружился положительный тест на коронавирус.

Кого судят?

Как пишут брестские правозащитники "Весны", обвиняемыми в этой группе выступают 12 человек. Из них семь фигурантов и фигуранток не признали вину полностью:





Андросюк Артем Александрович — вину не признал;

Бирюков Алексей Валерьевич — частично признал вину;

Бирюкова Татьяна Юрьевна — частично признала вину;

Дегтярик Сергей Васильевич — частично признал вину;

Демянко Дарья Васильевна — не признала вину;

Костюк Андрей Петрович — не признал вину;

политзаключенный Лаптанович Игорь Анатольевич — не признал вину;

Лаптанович Юлия Александровна (жена Игоря) — не признала вину;

Макаревич Владимир Викторович — не признала вину;

Парфеевец Андрей Алексеевич — частично признал вину;

Пятинкин Константин Павлович — признал полностью вину;

Шило Наталья Владимировна — не признала вину.





Политзаключенный Игорь Лаптанович — единственный, кто находится под стражей в зале суда. Его задержали 24 марта.