



Берега Минского моря будто кисельные. Выглядит как в сказке, передает ОНТ, но приятного мало. Отдыхающих на втором пляже Заславского водохранилища немного. Увидев цвет воды, многие выбирают другое место для отдыха.









«Я, конечно, хотела покупаться, ради этого специально сюда сегодня приехала, только подошла к воде – очень сильный запах. Невыносимо просто. Я думаю, любой нормальный человек никогда не пошёл бы в эту воду».





«Я не купался, людей тоже не видел, когда подхожу – такой запах неприятный! Даже смотреть, если честно, на это отвратительно. Никому не советую здесь купаться».





Причина тому – жара, которая не отпускает Беларусь. Заславское водохранилище цветёт всё сильнее. Водоросли местами – в полный рост. И кажется, здесь купальный сезон уже окончательно закрыт.





Вода в Минском море цветёт практически каждый год. И продолжаться это будет до тех пор, пока не опустятся дневные и ночные температуры. Случится это, вероятно, только поздней осенью, когда столбик термометра приблизится к нулю.





Цветение безопасно до поры до времени. Заходить в такую воду не стоит, остаётся разве что только позагорать на берегу. Водоёмы закрываются повсеместно. Официального запрета на купания на Минском море нет. Все пробы в норме, но, очевидно, в жаркую погоду всё может быстро измениться.





Наталья Шевчик, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: «Основным критерием, играющим главную роль в решении вопроса об ограничении или запрете купания, являются кишечные палочки, в настоящее время все пробы соответствуют нормативам, на пляжах купание разрешено».





Но там, где вода мутная с неприятным запахом, эпидемиологии всё же советуют не искушать судьбу. Да, такая ситуация не везде. Если проехать всего-то пару километров – перед отдыхающими откроется совершенно иной пейзаж. Но желающих поплавать в Минском море и на соседних с ним водоёмах – всё равно немного.





Марина Лемутова, начальник отдела мониторинга поверхностных вод Белгидромета: «Для Заславского водохранилища характерно наличие органического загрязнения. Эта такая особенность, поэтому с увеличением температур, прогреванием глубоких слоев воды появляется больше органических веществ, которые водоросли могут употреблять, увеличивается их количество».





Плавать в такой воде или нет – каждый решает сам. Но даже народный календарь предупреждает: вот-вот наступит Ильин день, после чего купаться в старину было не принято. Говорили, вода начинает гнить. Именно это уже и происходит на водоёмах. Даже если вы выбрали для отдыха официальный пляж, стоит уточнить, нет ли там запрета на купание.