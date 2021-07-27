Политзаключенного Андрея Скурко поместили в медчасть СИЗО с подозрением на коронавирус
Политзаключенный Андрей Скурко, руководитель отдела рекламы и маркетинга "Нашай Нівы", помещен в медчасть в СИЗО на Володарского. Причины неизвестны, отмечают правозащитники "Весны".
"Наша Ніва" пишет, что у Скурко подозрение на коронавирус, его камера отправлена на карантин.
Ранее сообщалось, что у Скурко был диагностирован диабет первого типа. Он инсулинозависим — четыре раза в день ему необходимо делать уколы.
Скурко был задержан вместе с другими тремя "нашенивцами" 8 июля. Позже следователи выпустили бухгалтера Ольгу Ракович и главного редактора журнала "Наша гісторыя" Андрея Дынько.
За решеткой остались Скурко и главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович. Следователи завелли на "НН" уголовное дело: ее сотрудников подозревают в неправильной оплате коммунальных услуг — по тарифам для физических лиц, а не юридических.
Источник: euroradio.fm
17:32 27/07/2021
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