"Наша Ніва" пишет, что у Скурко подозрение на коронавирус, его камера отправлена на карантин.





Ранее сообщалось, что у Скурко был диагностирован диабет первого типа. Он инсулинозависим — четыре раза в день ему необходимо делать уколы.





Скурко был задержан вместе с другими тремя "нашенивцами" 8 июля. Позже следователи выпустили бухгалтера Ольгу Ракович и главного редактора журнала "Наша гісторыя" Андрея Дынько.





За решеткой остались Скурко и главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович. Следователи завелли на "НН" уголовное дело: ее сотрудников подозревают в неправильной оплате коммунальных услуг — по тарифам для физических лиц, а не юридических.