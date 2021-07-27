+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Политзаключенного Андрея Скурко поместили в медчасть СИЗО с подозрением на коронавирус

Политзаключенный Андрей Скурко, руководитель отдела рекламы и маркетинга "Нашай Нівы", помещен в медчасть в СИЗО на Володарского. Причины неизвестны, отмечают правозащитники "Весны".

"Наша Ніва" пишет, что у Скурко подозрение на коронавирус, его камера отправлена на карантин.

Ранее сообщалось, что у Скурко был диагностирован диабет первого типа. Он инсулинозависим — четыре раза в день ему необходимо делать уколы.

Скурко был задержан вместе с другими тремя "нашенивцами" 8 июля. Позже следователи выпустили бухгалтера Ольгу Ракович и главного редактора журнала "Наша гісторыя" Андрея Дынько. 

За решеткой остались Скурко и главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович. Следователи завелли на "НН" уголовное дело: ее сотрудников подозревают в неправильной оплате коммунальных услуг — по тарифам для физических лиц, а не юридических.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]