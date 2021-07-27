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Ученые: стихийные бедствия на Земле уже не остановить

Экстремальные погодные условия, которые наблюдаются по всему миру, являются следствием стремительного глобального потепления.


Природные катаклизмы, происходящие в мире, являются следствием глобального изменения климата, которое едва ли возможно остановить, сообщило агентство Bloomberg.
 
Отмечается, что в последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о стихийных бедствиях: наводнениях в Западной Европе и Китае, волнах жары в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о температурных рекордах в Турции и Северной Африке.
 
Как подчеркнул немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, в глобальном масштабе климат не сразу реагирует на изменения: потепление и связанные с ним погодные явления, наблюдаемые сегодня, являются реакцией на выбросы, попавшие в атмосферу несколько десятилетий назад.
 
По его словам, планета уже нагрелась на 1,2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.
 
При этом, даже если человечество выполнит цели по снижению выбросов, потепления все равно не избежать: к концу века температура на планете будет на 1,5-2 градуса выше, чем в доиндустриальные времена.
Источник: korrespondent.net
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