В деревне Соболи запрещают купаться в озере Чижа

Никаких официальных новостей по делу известного бизнесмена пока нет. Известно, что он находится в СИЗО КГБ, но что конкретно ему инкриминируют – неизвестно. Адвокат Юрия Чижа говорит, что не может давать никаких комментариев.





Вообще, как уже писала « Народная Воля », дело Чижа окутано какой-то непонятной тайной, в связи с чем вокруг него возникают самые невероятные слухи и домыслы. Возможно, это даже кому-то выгодно.





Близкие Юрия Чижа также имеют весьма ограниченную информацию.





«Если бы Юру выпустили, он бы первым делом сюда, в Соболи, приехал, – рассказала «Народной Воле» вдова родного брата Юрия Чижа Анна Степановна Чиж. – Это было его место силы. Тут виноградники, малина, голубика – думаю, он переживает за все это…





А еще у нас в деревне знаете, какие новости? У нас озеро есть, оно выкуплено, в частной собственности находится – это Юрино озеро. Так сейчас там милиция утром, днем и вечером ходит. И всех штрафуют, кто там купается. Люди не понимают, за что! Такая жара стоит, окунулся разок – и уже легче. Комбайнеры всегда туда ополоснуться ходили, а теперь нельзя.





Говорят, пришло постановление райисполкома. А что к чему – инфекция там какая или еще что – толком не говорят. Вроде бы запретили купаться в озере в связи с тем, что много людей в Беларуси тонет, но ясности нет. Теперь и молодым людям там ополоснуться нельзя. Хотя Юра никогда не был против, чтобы люди там отдыхали. Он заботился о людях, даже баню бесплатную здесь сделал!





Юра вообще очень простой человек, натура у него крестьянская. Здесь никто в его адрес слова плохого не скажет, столько он для людей всего сделал… Хотелось бы, конечно, скорее увидеть его на свободе…»





Почему запрещено отдыхать на озере Чижа?





Ответить на этот вопрос «Народная Воля» попросила заместителя председателя Березовского районного исполнительного комитета. Вот что сказал Леонид КАЧИНА.





– Все водоемы в районе перед началом купального сезона были тщательно обследованы и сегодня запрещено купание там, где это может вызывать опасность, – объясняет Леонид Иванович. – И это не один такой водоем у нас в районе, который мы закрыли. А на том озере, о котором вы говорите, до конца работы не доведены, есть угроза травмирования людей, не дай Боже каких-то несчастных случаев.





– Местные жители говорят, что всегда купались в том озере, а в этом сезоне вдруг правила изменились…





– Это озеро еще благоустраивается, там работы не закончены, оно еще в ненадлежащем состоянии. Всегда купались и в каких-то карьерах, и люди тонули. Поэтому мы закрываем озера, оборудуем специальные места, организованные подвозы, если это где-то нужно. На этом озере сейчас идут работы по благоустройству, и пока они не завершены, ну как туда можно пускать людей?





– Но озеро по-прежнему принадлежит Чижу, оно в частной собственности?





– Там целый комплекс «Соболи», в составе которого и это пока еще не до конца благоустроенное озеро.