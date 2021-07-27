Раскрыто жестокое убийство молодой женщины семилетней давности

Тогда по факту убийства с особой жестокостью следователи возбудили уголовное дело, однако сразу установить подозреваемого не удалось. Подробности сообщает МВД.





Портал TUT.BY в 2015 году писал об этой истории — 24-летняя Татьяна Авдеева не вернулась с работы домой.





— Мне никто не звонил, ничего не говорил. А потом пришла сестра, бабушка, приехал муж, и несут мне мешок лекарств. Сказали: «Таньки нету». Вы не представляете мое состояние. Я просто орала, — рассказывала тогда журналисту мама убитой Лариса Петровна.





Женщина говорила, что причин для такой жестокой расправы над ее дочкой не было. Таня была спокойным, добрым человеком. После школы окончила техникум по специальности повара. Работала сначала в столовой, потом перешла в ресторан.





Как тогда сообщал Следственный комитет, 16 мая в лесном массиве вблизи деревни Шубичи Пружанского района был обнаружен обгоревший труп женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».





По неофициальной информации, 24-летнюю Татьяну Авдееву изнасиловали и убили в лесу недалеко от города. Затем тело облили топливом и подожгли.





Из морга родители получили лишь мешочек с останками. Хоронили Татьяну в закрытом гробу.





У нее осталась маленькая дочь.





Спустя семь лет убийство раскрыли. Задержан 29-летний житель Бреста. Следователи говорят, что выйти на молодого человека помогла генетическая экспертиза: изъятые с места происшествия биологические материалы принадлежали преступнику. Прежде чем найти его, было проверено около девяти тысяч человек.





По признанию брестчанина, в тот день он встречался в Пружанах с друзьями, выпивал. На улице встретил знакомую, с которой наедине продолжил употреблять спиртное и в итоге поругался.





Мужчина избил девушку, в том числе бил поленом. После того, как она перестала подавать признаки жизни, задержанный вывез тело в лес, поджег его и уехал домой.





Теперь мужчина задержан и дает показания.



