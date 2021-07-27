Совпадение? Сломался еще один самолет "Белавиа"

В пресс-службе авиакомпании прокомментировали, что была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла.





— Рейс «Белавиа» В28213 должен был вылететь 27 июля в 2:25, но самолет ударили об тунель выхода. Предварительный вылет назначили на 6:30. Ночлег и питание на данный момент не предоставили, — сообщил этой ночью читатель Onliner.





В пресс-службе «Белавиа» журналисту рассказали, что сегодня во время буксировки самолета Boeing 737-800 для выполнения рейса В2-8213 из Минска в Хургаду была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла самолета — это произошло после столкновения с телетрапом. В связи с этим отправление рейса в Хургаду было вынужденно задержано.





— Пассажиры были размещены в зоне ожидания Национального аэропорта Минск, им были предоставлены напитки и питание в соответствии со стандартами обслуживания авиакомпании. Рейс В2-8213 вылетел из Минска в Хургаду на резервном воздушном судне в 6:52, — рассказали в авиакомпании.





Для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия.





— Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и заверяет, что для обеспечения доставки пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок авиакомпанией предприняты все возможные усилия, — отметили в «Белавиа».