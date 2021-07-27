Возобновился суд над политзаключенным Степаном Латыповым
Процесс был прерван на время проведения судебно-психиатрической экспертизы. Ее назначили после того, как Латыпов прямо в зале суда попытался покончить с собой, проткнув себе горло ручкой.
Экспертиза показала, что Латыпов психическими заболеваниями не страдает.
В суде выступил потерпевший милиционер, его представили как Петрова Алексея Алексеевича. Он сказал, что не считает себя пострадавшим.
По его словам, 15 сентября 2020-го за попытку помешать закрашиванию мурала и задержанию Латыпова уложили на асфальт, но сопротивления он не оказывал.
Это идет вразрез с показаниями Петрова в ходе следствия, обратил внимание судья: тогда он утверждал, что Латыпов упирался, вырывался, а оказавшись на земле, ворочался с боку на бок.
После короткого перерыва пригласили свидетеля — бывшую жену Латыпова. Она описала Степана как «самого лучшего человека, с открытой душой и добрым сердцем».
Латыпову предоставили возможность задать ей вопрос. Он спросил: «Свидетель, вам известно, что обвиняемый прожил с вами лучшие годы своей жизни?»
Судья сделал замечание.
Источник: kyky
11:55 27/07/2021
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