В Беларусь прибыл еще один эшелон российских военных с техникой
В пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили 27 июля о том, что на территорию страны прибыл очередной эшелон с военным и армейской техникой из России.
На фото, опубликованных пресс-службой военного ведомства, российских военных в Беларуси встречают хлебом и солью.
Эшелон с российскими военнослужащими прибыл на железнодорожную станцию «Полонка», уточнили в пресс-службе.
Российские военные прибывают в Беларусь для подготовки и дальнейшего участия в белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021».
Российских военных встречали военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
- Мы благодарны за теплый прием. На белорусской земле нас встретили с улыбками. Гостеприимство чувствовалось от самой границы. Очень рады принять участие в таких масштабных учениях, - сказал представитель российской армии, командир воинской части Виталий Горшков.
11:41 27/07/2021
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