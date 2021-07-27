Повышение пенсий. Когда ждать?

Сейчас конец июля. И на август планов на повышение пенсий у власти нет. Значит, уже девять месяцев, с декабря по август, пенсии будут находиться на одном уровне, пишет Инфобанк





Разве что в мае было повышение минимальной социальной пенсии и надбавки пенсионерам старше 75 лет. Что, в целом, не оказало заметного влияния на размер средней по стране пенсии.





Хотя в номинальном выражении пенсии сейчас – исторически рекордные. Средняя по стране пенсия составила в июне 483,4 BYN. Ровно год назад было 433,3 BYN, два года назад – 405,1 BYN, три года назад – 331,2 BYN.

Но в долларовом эквиваленте средняя по Беларуси пенсия – в июне это $191 – далека от рекордной.





Это ниже даже, чем было в 2019 году (максимум 2019-го – $211 в октябре). И намного ниже, чем в 2013-14 годах, когда она была в долларах наибольшей в истории – более $200 (исторически рекордная: $245 в конце 2014-го, перед девальвацией).





Сегодняшний долларовый уровень пенсий в Беларуси был таким еще в 2010 году, 11 лет назад. Тем не менее, относительно того, что было 5 лет назад, сегодняшние пенсии в Беларуси заметно выше в долларовом эквиваленте.





Итак, пенсии уже большую часть 2021 года остаются на одном уровне, но цены не стоят на месте: потребительская инфляция в Беларуси ускорилась, что подтверждает даже официальная статистика. Так, по данным Белстата, за декабрь-июнь (за семь месяцев) цены на потребительском рынке выросли на 7,14%.





Но ведь то повышение пенсий, что было в декабре 2020-го, привело к увеличению среднего по стране их значения только на 5,4%. Это значит, что инфляция не только полностью «съела» декабрьское повышение, но даже больше: в июне реальная, по покупательной способности, пенсия уже стала заметно меньше, чем она была до декабрьского повышения.





Кроме того, реально пенсии упали до уровня весны прошлого года, если её выразить в количестве бюджетов прожиточного минимума пенсионера (БПМп) – показатель, по которому рассчитывается уровень жизни пенсионера и является основанием для повышения пенсий.

Средняя пенсия в июне составила 2,335 БПМп. В декабре, сразу после повышения, она была больше – 2,473 БПМп. И даже в ноябре, перед повышением, реальная, именно по версии властей, средняя белорусская пенсия была выше – 2,347 БПМп. А такой, как сейчас, она была еще в апреле 2020-го (2,349 БПМп).

Но БПМп устанавливается не ежемесячно. Последнее его повышение состоялось месяц назад, в мае – подняли до 207,1 BYN (на 4,0% с предыдущего повышения в феврале, со 199 BYN). Столько, как считается, достаточно пенсионеру для физического выживания в течение месяца.

Значит, следующее повышение БПМп может быть только где-то в сентябре. К тому времени цены еще вырастут, в результате чего пенсии, если их не повысить, опустятся до уровня 2019 года (или ниже) в реальном выражении – в количестве БПМп.





Наивысшими же официально по покупательной способности (в количестве БПМп) остаются пенсии 2013 года. Максимальная была тогда размером в 2,608 БПМп. То есть, даже государство признает, что пенсии сейчас меньше, чем были 7-8 лет назад.





Но и это ещё не всё.





Всем известно, что пенсионный фонд (ФСЗН) формируется из начислений на заработную плату. Значит, чем выше зарплаты – тем больше денег в ФСЗН. Соответственно, чем выше средняя по стране зарплата – тем выше должна быть средняя пенсия.





Однако зарплаты растут куда быстрее пенсий: в июне 2021 года средняя по стране зарплата (1433 BYN) оказалась выше, чем в июне 2020-го (1249 BYN) на 14,8%, а вот средняя июньская пенсия – только на 11,6%.





Причем лучшая динамика средней зарплаты, чем средней пенсии, фиксируется уже более года.





В результате чего отношение размера средней пенсии к средней зарплате в июне стало в 2021 году минимальным для этого месяца – 33,7%.

Это значит, что в ФСЗН должно быть даже больше денег, чем необходимо при сегодняшнем размере пенсий.





Так и есть – в официальном сообщении указано: «по результатам работы за январь-июнь 2021 г. бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения … исполнен с профицитом в сумме 152,1 млн. рублей…».

Это почти 60 BYN на каждого пенсионера в стране: можно уже сейчас повысить пенсии – деньги на это есть.





С точки зрения пенсионера, да и любого обывателя, все указанное –





- инфляция полностью «съела» декабрьское повышение пенсий, став даже ниже, реально, чем до повышения





- в количестве бюджетов прожиточного минимума пенсионера пенсии упали до уровня весны прошлого года





- отношение размера средней пенсии к средней зарплате в июне стало минимальным для этого месяца за много лет





- ФСЗН исполнен с профицитом: «лишних» денег – 60 BYN на каждого пенсионера





– уже основание для повышения пенсий в следующем месяце.

Но этого не будет: осталась уже только одна-единственная «зацепка», которая может дать властям «законное» основание не повысить пенсии в следующем месяце – это их реальный – с поправкой на годовую инфляцию – прирост.

Он составил в июне 101,5%: средняя июньская пенсия 2021 года выше на 1,5% средней июньской 2020-го. Ведь номинально пенсии за 12 месяцев (июнь к июню) выросли на 11,6%, а потребительская инфляция за это же время составила только 9,9%.

И пока здесь, в годовой динамике, не будет «минуса» – повышение пенсий можно не ожидать.





Например, повышение пенсий в декабре 2020 года произошло только именно вследствие такого «минуса» – после того, как в ноябре реальная пенсия стала на 0,5% ниже, чем была год назад. Когда как в июне – выше на 1,5%.





Но уже в июле реальный годовой прирост пенсий будет отрицательным. И после этого оснований для неповышения пенсий не будет уже никаких.





Тем более, что получателей пенсий в Беларуси становится меньше с каждым учетным месяцем. Майский учет даже показал рекордное сокращение – на 23 тыс. человек. И теперь, по официальным данным Белстата, количество пенсионеров в стране – минимум за все время открытой статистики, примерно на уровне 2010 года.





Главная причина уменьшения количества пенсионеров – повышение возраста выхода на пенсию. Но дополнительно к этому, по-видимому, урон демографии нанесен еще и ковид-пандемией, при которой резко выросла смертность населения. А ведь известно, что люди предпенсионного и пожилого возраста находятся в группе самого высокого риска.





В органах по труду, занятости и социальной защите Беларуси на учете состояло следующее количество пенсионеров (всего – по возрасту, инвалидности и потери кормильца):





в июне 2021 года – 2 млн 454,5 тыс.

1 год назад, в июне 2020-го– 2 млн 515,1тыс.

2 года назад, в июне 2019-го – 2млн 540,6 тыс.

3 года назад, в июне 2018-го – 2 млн 573,4 тыс.

4 года назад, в июне 2017-го – 2 млн 601,4 тыс.





Наибольшее количество получателей пенсий в Беларуси было в конце 2016 года – 2 млн 619,3 тыс. чел.

За прошедшее время пенсионеров стало меньше, таким образом, на 164,8 тыс. чел.

Это дает большой эффект экономии пенсионных денег, уменьшает нагрузку на пенсионный фонд. Что чисто математически, без дополнительных усилий, дает государству возможность увеличить размер пенсии.





Тем не менее, пенсии в Беларуси в реальном и долларовом выражении сейчас ниже, чем были 7-8 лет назад, в 2013-14 гг. И, хотя они выше сейчас, чем были в кризис 2015-17 годов, кардинального повышения уровня жизни белорусского пенсионера с тех пор – после 2017-го – не произошло.





В последние же два года реального и долларового роста пенсий нет вообще.

В Беларуси, таким образом, ожидают повышение пенсий – для сохранения хотя бы достигнутого в прошлом году реального, то есть с учетом роста цен, уровня.





Пенсии следовало бы повысить уже в следующем месяце, в августе – для этого есть не только все основания, но и деньги в ФСЗН (профицит 121 млнBYN). Иначе получится уже сильное снижение уровня жизни пенсионера.





Все это прекрасно понимают и власти, ведь все эти цифры и расчеты имеются и у них. К тому же, пенсионеры – «их опора». Но пока разговоров о повышении пенсий в августе нет. Возможно, оно будет в сентябре – это уже крайний срок: реальные пенсии уже уйдут в большой «минус» по покупательной способности, и не повысить их уже будет «политически невыгодно».

Хотя раньше, в 2019-20 гг., был даже 11-месячный период, когда пенсий оставались неизменными. Даже перед декабрьским повышением средняя пенсия держалась на одном уровне только 5 месяцев. Сейчас, с учетом августа – будет уже 9 месяцев.





А если недавно введенные санкции серьезно ухудшат финансово-экономическое состояние страны, повышение пенсий еще отодвинется – на неопределенное время. И тогда уровень жизни белорусского пенсионера упадет настолько, что повышать пенсии, чтобы его восстановить, придётся намного сильнее.