Правозащитница Марфа Рябкова снова потеряла сознание в СИЗО-1

Правозащитному центру "Весна" стало известно, что 25 июля политзаключенная волонтерка центра Марфа Рабкова потеряла сознание в СИЗО-1 - это случилось во время прогулки.





Артериальное давление Рябковой составил 80/60(мм. рт. сл). Его измерил врач СИЗО-1, а также сделал Марфе кардиограмму. Неизвестно, давали ли Марфе при этом какие-либо лекарства. Сейчас она на постельном режиме в своей камере и испытывает сильную слабость.





Согласно современной градации показателей артериального давления по Всемирной организации здоровья (ВОЗ), а также рекомендации Американской Медицинской школы, если показатель верхнего (систолического) давления меньше 100, то это гипотония (пониженный АЦ).





"Весне" также известно, что в течение двух месяцев Марфа Рабкова нуждается в стоматологе. Она писала заявление об этом, но Следственный комитет отказал.





Ранее Марфа Рябкова уже теряла сознание из-за нехватки воздуха и жары - это было примерно 27-28 июня. Тогда пришел врач и дал таблетку цитрамона, адекватной медицинской помощи не было.





Известно, что за время нахождения в СИЗО Марфа сильно похудела.







