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Литва: беларуские пограничники не реагируют на мигрантов

Литовские пограничники за понедельник задержали 110 мигрантов на беларусской границе, которые пересекли ее в обход пунктов пропуска.

93 человека представились гражданами Ирака или имели документы, подтверждающие их статус.

Всего же с начала года на границе были задержаны уже 2 839 человек.

Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы также предъявило претензии беларуской стороне. 

По информации литовских пограничников, некоторые мигранты, натыкаясь на патрули, остаются на беларуской стороне и ожидают возможности пересечь рубеж. При этом беларуские пограничники якобы не реагируют на информацию литовских коллег о потенциальных нарушителях.

МВД Литвы приводит в качестве примера вчерашний инцидент. Пограничный наряд в районе Швенчениса встретил на границе трех мужчин и женщину, которые явно намеревались пересечь границу. 

Увидев литовских пограничников, мигранты отошли от границы и стали выжидать. В итоге наряд простоял напротив мигрантов в течение нескольких часов. Беларуские пограничники были уведомлены о ситуации неоднократно, но, по утверждению литовской стороны, не реагировали.
Источник: reform.by
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