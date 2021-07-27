Литва: беларуские пограничники не реагируют на мигрантов
Литовские пограничники за понедельник задержали 110 мигрантов на беларусской границе, которые пересекли ее в обход пунктов пропуска.
93 человека представились гражданами Ирака или имели документы, подтверждающие их статус.
Всего же с начала года на границе были задержаны уже 2 839 человек.
Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы также предъявило претензии беларуской стороне.
По информации литовских пограничников, некоторые мигранты, натыкаясь на патрули, остаются на беларуской стороне и ожидают возможности пересечь рубеж. При этом беларуские пограничники якобы не реагируют на информацию литовских коллег о потенциальных нарушителях.
МВД Литвы приводит в качестве примера вчерашний инцидент. Пограничный наряд в районе Швенчениса встретил на границе трех мужчин и женщину, которые явно намеревались пересечь границу.
Увидев литовских пограничников, мигранты отошли от границы и стали выжидать. В итоге наряд простоял напротив мигрантов в течение нескольких часов. Беларуские пограничники были уведомлены о ситуации неоднократно, но, по утверждению литовской стороны, не реагировали.
Источник: reform.by
10:04 27/07/2021
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