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В Греции убили знаменитого тюленя-талисмана. Убийца в розыске

Тюлень Костис был назван в честь рыбака, спасшего его после шторма в 2018 году. Средиземноморский тюлень стал символом острова Алонисос.

 Об этом сообщает BBC.


 В благотворительном фонде греческих тюленей считают, что его убили из гарпунного ружья. Сейчас убийцу разыскивают. Фонд призвал всех, у кого есть информация, связаться с полицией.

Тюлени находятся под защитой греческого законодательства.
korrespondent.net
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