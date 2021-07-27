В Греции убили знаменитого тюленя-талисмана. Убийца в розыске

Об этом сообщае т BBC.









В благотворительном фонде греческих тюленей считают, что его убили из гарпунного ружья. Сейчас убийцу разыскивают. Фонд призвал всех, у кого есть информация, связаться с полицией.





Тюлени находятся под защитой греческого законодательства.



