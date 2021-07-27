Кибер-партизаны взяли на себя взлом базы ГАИ. В МВД ссылались на жару

«Это войдёт в историю, как «эффект Кубракова»», — говорится в сообщении. Его цитирует telegraf.by/





По словам кибер-партизан, «под эффект Кубракова попали все базы ГАИ. Все владельцы авто, тс, фотографии прав, штрафы, нарушения ПДД, спецтехника и многое другое. Уже более двух недель базы «лежали», «Кулоны» были бесполезны, штрафы невозможно было взыскать… — одним словом «жара»».





Кибер-партизаны также обещают публиковать все нарушения ПДД сотрудниками милиции и раскрыть всю спецтехнику силовых ведомств.





Что говорят в МВД?

Между тем, как сообщалось, с 8 июля был временно приостановлен доступ к ведомственным информационным сервисам МВД. Из-за чего белорусы не могли оплачивать штрафы и регистрировать авто.





«В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации — аномальная жара», — противоречиво объяснили в МВД причины сбоя в работе.





В ведомстве обещали предпринимать «все необходимые меры для скорейшего восстановления бесперебойного функционирования сервисов». Работоспособность информационных ресурсов планировалось полностью возобновить в течение недели.



