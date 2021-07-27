Кибер-партизаны взяли на себя взлом базы ГАИ. В МВД ссылались на жару
Кибер-партизаны подвели первые итоги, анонсированной ими «самой массовой атаки» на системы властей Беларуси. В частности, по их словам, они взломали базу ГАИ МВД, хотя власти «списывают все на "аномальную жару"».
«Это войдёт в историю, как «эффект Кубракова»», — говорится в сообщении. Его цитирует telegraf.by/
По словам кибер-партизан, «под эффект Кубракова попали все базы ГАИ. Все владельцы авто, тс, фотографии прав, штрафы, нарушения ПДД, спецтехника и многое другое. Уже более двух недель базы «лежали», «Кулоны» были бесполезны, штрафы невозможно было взыскать… — одним словом «жара»».
Кибер-партизаны также обещают публиковать все нарушения ПДД сотрудниками милиции и раскрыть всю спецтехнику силовых ведомств.
Что говорят в МВД?
Между тем, как сообщалось, с 8 июля был временно приостановлен доступ к ведомственным информационным сервисам МВД. Из-за чего белорусы не могли оплачивать штрафы и регистрировать авто.
«В настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных. Одна из причин сложившейся ситуации — аномальная жара», — противоречиво объяснили в МВД причины сбоя в работе.
В ведомстве обещали предпринимать «все необходимые меры для скорейшего восстановления бесперебойного функционирования сервисов». Работоспособность информационных ресурсов планировалось полностью возобновить в течение недели.
09:54 27/07/2021
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